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Генпрокуратура России призвала Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ отменить предписание, разрешающее многоженство. Об этом сообщил РИА Новости источник в надзорном ведомстве.



Генеральная прокуратура РФ подтвердила агентству, что внесла представление об устранении нарушения законодательства председателю ДУМ после фетвы, где было допущено религиозное многоженство.



Прокуратура признала богословское заключение Совета улемов ДУМ, принятое 17 декабря, противоречащим действующему законодательству, а также «основам государственной семейной политики в области сохранения и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей».



Там добавили, что председателю управления «внесено представление об устранении нарушения закона». Факт внесения позднее подтвердили агентству в ведомстве





Цитата:Ну вот, не долго музыка играла, а то некоторые уже намылились в многоженство