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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 29 из 30«1...27282930»
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25711
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.12.24 - 00:04
#421
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Цитата:
saba:
Я тоже заметил, градус повышается!

Ну вы же своего номерного в узде держать не можете самостоятельно, приходится помогать 8-) а иначе я бы уже давно тут перестал появляться, от скуки :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7108
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.12.24 - 00:42
#422
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Цитата:
saba:
Не любой!

который соответствует ряду ЗАКОННЫХ требовании.

Я неправильно и невнятно пишу ??

Цитата:
saba:
Украина и ЮАР нас обскакали у них были президенты тюремным прошлым


Не только они: - и В.И. Ленин и И.В.Сталин - тоже сидельцы, и первые руководители Каз.АССР то же прошли царские сылки. В Кыргызстане - Президент то же - прямиком из тюремных нар, сел в президентское кресло.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7108
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.12.24 - 00:43
#423
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Цитата:
Эл-починно:
Не маленькие же, все всё помнят и знают.


Что именно ?
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7108
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.12.24 - 00:47
#424
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Цитата:
maxsaf:
номерного в узде держать не можете самостоятельно,


А, зачем ? Пусть резвиться.

Цитата:
maxsaf:
от скуки


Какая скучная страна каната.
Или вы в ночном дозоре
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25711
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.12.24 - 00:50
#425
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Цитата:
ACROS:
А, зачем ? Пусть резвиться.

Ну тогда позвольте и мне ;-)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3772
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.12.24 - 00:53
#426
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Цитата:
ACROS:
Что именно ?

Ну что именно так как в википедии написано, всё и происходило, а не то, что вы своими словами сказать хотели. И так дальше происходит. Хорошо это или плохо - Время покажет.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25711
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.12.24 - 01:02
#427
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Цитата:
Генпрокуратура России призвала Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ отменить предписание, разрешающее многоженство. Об этом сообщил РИА Новости источник в надзорном ведомстве.

Генеральная прокуратура РФ подтвердила агентству, что внесла представление об устранении нарушения законодательства председателю ДУМ после фетвы, где было допущено религиозное многоженство.

Прокуратура признала богословское заключение Совета улемов ДУМ, принятое 17 декабря, противоречащим действующему законодательству, а также «основам государственной семейной политики в области сохранения и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей».

Там добавили, что председателю управления «внесено представление об устранении нарушения закона». Факт внесения позднее подтвердили агентству в ведомстве


Ну вот, не долго музыка играла, а то некоторые уже намылились в многоженство :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25711
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.12.24 - 02:12
#428
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Цитата:
111:
О, Россия стала золотой гаванью мусульман, где разрешили иметь по 4 жены..

Ой, как неудобно опять вышло. Тебе не надоело позориться?

Цитата:
Совет улемов (ученых-богословов) Духовного управления мусульман (ДУМ) России принял решение отозвать фетву, которая разрешает религиозное многоженство. Об этом написал председатель совета Шамиля Аляутдинова в своем Telegram-канале.

Аляутдино подчеркнул, что решение отозвать фетву связано с просьбой Генпрокуратуры, а также с реакций общественности. «На то Божья воля, и Совет улемов ДУМ РФ не видит смысла вступать в полемику», — отметил он.

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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7108
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.12.24 - 08:24
#429
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Цитата:
Эл-починно:
всё и происходило,

Цитата:
Эл-починно:
дальше происходит


Повторяю вопрос: - что именно произошло и что именно происходит ?
Сказали А, говорите и Б.
Иначе это просто называется: - распускать сплети.

Цитата:
maxsaf:
тогда позвольте и мне


Никто вам не запрещает.
Вам там в Канате скучно.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25711
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.12.24 - 09:07
#430
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Цитата:
ACROS: на самом деле - все дело очевидно в куске хлеба - и никто вас в этом не осуждает-рыба-глубже: человек-лучше.)

Серьезно? В Казахстане айтишник на кусок хлеба не может заработать? Ну зачем вы так позоритесь?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6431
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.12.24 - 09:08
#431
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Цитата:
ACROS:
ЗАКОННЫХ требовании.

Когда законные требования противоречат конституции они должны быть исправлены, но у нас нет!
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1136
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.12.24 - 09:16
#432
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Цитата:
родом из Шанхая2022: советские традиции сегодня не в традиции
Еще в какой традиции! Если отойти на некоторое расстояние и оценить картину в целом, совок совком. Так же точно все временно, непродуманно и бестолково. Придурошный "размах" деяний. Подмена реальной пользы и практичности дебильным имиджем.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7108
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.12.24 - 09:34
#433
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Цитата:
maxsaf:
айтишник н


Так это же айтишник: - вы очевидно кто: - мелкий торговец железа, причём б/у, не так разве ?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7108
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.12.24 - 09:36
#434
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Цитата:
saba:
законные требования противоречат


Что вы имеете ввиду??
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1136
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.12.24 - 09:42
#435
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Цитата:
maxsaf: Ну вы же своего номерного в узде держать не можете

"-Билли?
— Да, Гарри?
— Что это было, Билли?
— Это был Неуловимый Джо, Гарри.
— А почему его зовут Неуловимым Джо, Билли?
— Потому что его никто ещё не поймал, Гарри.
— А почему его никто ещё не поймал, Билли?
— Потому что он нахрен никому не нужен, Гарри."
Вот вам нужен вы и "ловите"
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