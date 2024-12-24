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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.12.24 - 00:04
Цитата:
Ну вы же своего номерного в узде держать не можете самостоятельно, приходится помогать а иначе я бы уже давно тут перестал появляться, от скуки
saba:
Я тоже заметил, градус повышается!
Я тоже заметил, градус повышается!
Ну вы же своего номерного в узде держать не можете самостоятельно, приходится помогать а иначе я бы уже давно тут перестал появляться, от скуки
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.12.24 - 00:42
Цитата:
который соответствует ряду ЗАКОННЫХ требовании.
Я неправильно и невнятно пишу ??
Цитата:
Не только они: - и В.И. Ленин и И.В.Сталин - тоже сидельцы, и первые руководители Каз.АССР то же прошли царские сылки. В Кыргызстане - Президент то же - прямиком из тюремных нар, сел в президентское кресло.
saba:
Не любой!
Не любой!
который соответствует ряду ЗАКОННЫХ требовании.
Я неправильно и невнятно пишу ??
Цитата:
saba:
Украина и ЮАР нас обскакали у них были президенты тюремным прошлым
Украина и ЮАР нас обскакали у них были президенты тюремным прошлым
Не только они: - и В.И. Ленин и И.В.Сталин - тоже сидельцы, и первые руководители Каз.АССР то же прошли царские сылки. В Кыргызстане - Президент то же - прямиком из тюремных нар, сел в президентское кресло.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.12.24 - 00:43
Цитата:
Что именно ?
Эл-починно:
Не маленькие же, все всё помнят и знают.
Не маленькие же, все всё помнят и знают.
Что именно ?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.12.24 - 00:47
Цитата:
А, зачем ? Пусть резвиться.
Цитата:
Какая скучная страна каната.
Или вы в ночном дозоре
maxsaf:
номерного в узде держать не можете самостоятельно,
номерного в узде держать не можете самостоятельно,
А, зачем ? Пусть резвиться.
Цитата:
maxsaf:
от скуки
от скуки
Какая скучная страна каната.
Или вы в ночном дозоре
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.12.24 - 00:50
Цитата:
Ну тогда позвольте и мне
ACROS:
А, зачем ? Пусть резвиться.
А, зачем ? Пусть резвиться.
Ну тогда позвольте и мне
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 3772
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.12.24 - 00:53
Цитата:
Ну что именно так как в википедии написано, всё и происходило, а не то, что вы своими словами сказать хотели. И так дальше происходит. Хорошо это или плохо - Время покажет.
ACROS:
Что именно ?
Что именно ?
Ну что именно так как в википедии написано, всё и происходило, а не то, что вы своими словами сказать хотели. И так дальше происходит. Хорошо это или плохо - Время покажет.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.12.24 - 01:02
Цитата:
Ну вот, не долго музыка играла, а то некоторые уже намылились в многоженство
Генпрокуратура России призвала Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ отменить предписание, разрешающее многоженство. Об этом сообщил РИА Новости источник в надзорном ведомстве.
Генеральная прокуратура РФ подтвердила агентству, что внесла представление об устранении нарушения законодательства председателю ДУМ после фетвы, где было допущено религиозное многоженство.
Прокуратура признала богословское заключение Совета улемов ДУМ, принятое 17 декабря, противоречащим действующему законодательству, а также «основам государственной семейной политики в области сохранения и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей».
Там добавили, что председателю управления «внесено представление об устранении нарушения закона». Факт внесения позднее подтвердили агентству в ведомстве
Генеральная прокуратура РФ подтвердила агентству, что внесла представление об устранении нарушения законодательства председателю ДУМ после фетвы, где было допущено религиозное многоженство.
Прокуратура признала богословское заключение Совета улемов ДУМ, принятое 17 декабря, противоречащим действующему законодательству, а также «основам государственной семейной политики в области сохранения и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей».
Там добавили, что председателю управления «внесено представление об устранении нарушения закона». Факт внесения позднее подтвердили агентству в ведомстве
Ну вот, не долго музыка играла, а то некоторые уже намылились в многоженство
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.12.24 - 02:12
Цитата:
Ой, как неудобно опять вышло. Тебе не надоело позориться?
Цитата:
111:
О, Россия стала золотой гаванью мусульман, где разрешили иметь по 4 жены..
О, Россия стала золотой гаванью мусульман, где разрешили иметь по 4 жены..
Ой, как неудобно опять вышло. Тебе не надоело позориться?
Цитата:
Совет улемов (ученых-богословов) Духовного управления мусульман (ДУМ) России принял решение отозвать фетву, которая разрешает религиозное многоженство. Об этом написал председатель совета Шамиля Аляутдинова в своем Telegram-канале.
Аляутдино подчеркнул, что решение отозвать фетву связано с просьбой Генпрокуратуры, а также с реакций общественности. «На то Божья воля, и Совет улемов ДУМ РФ не видит смысла вступать в полемику», — отметил он.
Аляутдино подчеркнул, что решение отозвать фетву связано с просьбой Генпрокуратуры, а также с реакций общественности. «На то Божья воля, и Совет улемов ДУМ РФ не видит смысла вступать в полемику», — отметил он.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.12.24 - 08:24
Цитата:
Цитата:
Повторяю вопрос: - что именно произошло и что именно происходит ?
Сказали А, говорите и Б.
Иначе это просто называется: - распускать сплети.
Цитата:
Никто вам не запрещает.
Вам там в Канате скучно.
Эл-починно:
всё и происходило,
всё и происходило,
Цитата:
Эл-починно:
дальше происходит
дальше происходит
Повторяю вопрос: - что именно произошло и что именно происходит ?
Сказали А, говорите и Б.
Иначе это просто называется: - распускать сплети.
Цитата:
maxsaf:
тогда позвольте и мне
тогда позвольте и мне
Никто вам не запрещает.
Вам там в Канате скучно.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.12.24 - 09:07
Цитата:
Серьезно? В Казахстане айтишник на кусок хлеба не может заработать? Ну зачем вы так позоритесь?
ACROS: на самом деле - все дело очевидно в куске хлеба - и никто вас в этом не осуждает-рыба-глубже: человек-лучше.)
Серьезно? В Казахстане айтишник на кусок хлеба не может заработать? Ну зачем вы так позоритесь?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6431
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.12.24 - 09:08
Цитата:
Когда законные требования противоречат конституции они должны быть исправлены, но у нас нет!
ACROS:
ЗАКОННЫХ требовании.
ЗАКОННЫХ требовании.
Когда законные требования противоречат конституции они должны быть исправлены, но у нас нет!
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1136
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.12.24 - 09:16
Цитата:
родом из Шанхая2022: советские традиции сегодня не в традицииЕще в какой традиции! Если отойти на некоторое расстояние и оценить картину в целом, совок совком. Так же точно все временно, непродуманно и бестолково. Придурошный "размах" деяний. Подмена реальной пользы и практичности дебильным имиджем.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.12.24 - 09:34
Цитата:
Так это же айтишник: - вы очевидно кто: - мелкий торговец железа, причём б/у, не так разве ?
maxsaf:
айтишник н
айтишник н
Так это же айтишник: - вы очевидно кто: - мелкий торговец железа, причём б/у, не так разве ?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.12.24 - 09:36
Цитата:
Что вы имеете ввиду??
saba:
законные требования противоречат
законные требования противоречат
Что вы имеете ввиду??
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1136
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.12.24 - 09:42
Цитата:
"-Билли?
— Да, Гарри?
— Что это было, Билли?
— Это был Неуловимый Джо, Гарри.
— А почему его зовут Неуловимым Джо, Билли?
— Потому что его никто ещё не поймал, Гарри.
— А почему его никто ещё не поймал, Билли?
— Потому что он нахрен никому не нужен, Гарри."
Вот вам нужен вы и "ловите"
maxsaf: Ну вы же своего номерного в узде держать не можете
"-Билли?
— Да, Гарри?
— Что это было, Билли?
— Это был Неуловимый Джо, Гарри.
— А почему его зовут Неуловимым Джо, Билли?
— Потому что его никто ещё не поймал, Гарри.
— А почему его никто ещё не поймал, Билли?
— Потому что он нахрен никому не нужен, Гарри."
Вот вам нужен вы и "ловите"
-
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