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≡ «Стыдно и обидно за чиновников» - Суд вынес решение об изъятии участков под госнужды в центре Костаная. Что говорили в прениях и после процесса
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50790
«Стыдно и обидно за чиновников» - Суд вынес решение об изъятии участков под госнужды в центре Костаная. Что говорили в прениях и после процесса
Отправлено: 23.12.24 - 23:01
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- Людей выгоняют, выживают из своих домов застройщики, власти отнимают дома, так же, как и у нас, - высказался в прениях Валерий Кулыга. - Настанет время и вам придётся отвечать всем: и тем, кто приказывал, и тем, кто исполнял.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1100
Re: «Стыдно и обидно за чиновников» - Суд вынес решение об...
Отправлено: 23.12.24 - 23:01
#1
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Гиблое дело. Все равно , что мочиться на вентилятор - вроде и сделал свое дело, но по уши забрызган. Не слышит людей слышащее государство. Думаю что только открытое письмо в администрацию президента и несколько показательно осуждённых чиновников смогут остановить эту вакханалию . а так - только терпеть и все... Увы. Демократия, власть народа , щщщщас.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6431
Re: «Стыдно и обидно за чиновников» - Суд вынес решение об...
Отправлено: 23.12.24 - 23:06
#2
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Суд по идее должен быть независим от государства, но увы! Нет у нас такой традиции ещё с советских времён и до сих пор ничего не изменилось!
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1779
Re: «Стыдно и обидно за чиновников» - Суд вынес решение об...
Отправлено: 23.12.24 - 23:29
#3
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Цитата:
saba:
традиции ещё с советских времён и до сих пор ничего не изменилось!

......советские традиции сегодня не в традиции,хочу заметить мы уже как 30ть годков живём без таковых,наши слуги народа которые сегодня учились в заморских странах вот что имеем......
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1332
Re: «Стыдно и обидно за чиновников» - Суд вынес решение об...
Отправлено: 24.12.24 - 08:45
#4
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Смешная сумма компенсации удивляет. Особенно, когда остановочные павильоны сами чиновники устанавливают по 40 миллионов. А тут жилой дом, с коммуникациями и всего 26 миллионов? Этого на однушку не хватит.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6431
«Стыдно и обидно за чиновников» - Суд вынес решение об изъятии участков под госнужды в центре Костаная. Что говорили в прениях и после процесса
Отправлено: 24.12.24 - 09:04
#5
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
учились в заморских странах вот

Наши судьи в основном в наших и российских Вузах учились. Дело не в образовании, в заморских странах, как раз таки там суд независим от государства, у нас именно традиции, против государства не при ,себе дороже выйдет! Мне предлагали судиться с МСХ, когда дело в суде против их дочки РГККП выиграл, но я просто махнул рукой

[Исправлено: saba, 24.12.2024 - 10:04]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6431
«Стыдно и обидно за чиновников» - Суд вынес решение об изъятии участков под госнужды в центре Костаная. Что говорили в прениях и после процесса
Отправлено: 24.12.24 - 09:06
#6
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Цитата:
Дантист:
Этого на однушку не хватит.

Вы где живёте в Алматы?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10157
«Стыдно и обидно за чиновников» - Суд вынес решение об изъятии участков под госнужды в центре Костаная. Что говорили в прениях и после процесса
Отправлено: 24.12.24 - 09:28
#7
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Цитата:
Дантист:
А тут жилой дом, с коммуникациями и всего 26 миллионов?

Сумма действительно смешная,участок 10 соток в самом центре города раза в 2 дороже должен быть не меньше.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7108
Re: «Стыдно и обидно за чиновников» - Суд вынес решение об...
Отправлено: 24.12.24 - 09:29
#8
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Цитата://Стыдно и обидно за чиновников»

Стыдно - это понятно, а обидно- почему ??
Они себя, любимых - никогда не обижают: - их президент если что и зарплаты им повышает и не трогать бросит, и не критиковать без надобности - а то работать некому будет и если что - не судить строго - потому что ВСЁ что они ДЕЛАЮТ и НЕДЕЛАЮТ - без ЗЛОГО умвсла.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1891
Re: «Стыдно и обидно за чиновников» - Суд вынес решение об...
Отправлено: 24.12.24 - 10:04
#9
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Надо закон принять такой, по которому акимат получил бы право просто выгонять людей из домов на улицу, если акиму приспичит как-то использовать их участок. По крайней мере, честно будет. Власть - всё, люди - ничто.
Зачем устраивать этот цирк с судами, если суд у нас не закон защищает, а служит исключительно интересам власть имущих? Все решения выносятся в пользу "государства", даже при очевидном отсутствии в них здравого смысла. Я уже не говорю о справедливости...
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