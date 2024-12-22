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≡ Автомобиль въехал в группу людей на рождественской ярмарке в Германии
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50790
Автомобиль въехал в группу людей на рождественской ярмарке в Германии
Отправлено: 22.12.24 - 16:22
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На рождественской ярмарке в городе Магдебурге в федеральной земле Саксония-Анхальт в пятницу, 20 декабря, автомобиль въехал в толпу людей. Водитель задержан. По последним данным погибли пять человек, более 200 получили ранения. Почти 40 из них - тяжело.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25707
Автомобиль въехал в группу людей на рождественской ярмарке в Германии
Отправлено: 24.12.24 - 01:22
#45
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Цитата:
ACROS:
Вы врёте что бы - ОПРАВДАТЬ морально свой отъезд.

Я вообще оправдываться ни перед кем не должен
Профайл
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