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≡ «Елки зажжем, обновки запланируем» — аким Костаная отреагировал на претензии горожан
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50790
«Елки зажжем, обновки запланируем» — аким Костаная отреагировал на претензии горожан
Отправлено: 23.12.24 - 13:44
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Почему символы новогоднего праздника в областном центре все еще без огней, глава города объяснил сегодня, 23 декабря, на аппаратном совещании. Сегодня же в 18.00 команда «Елочка, гори!» должна сработать.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1779
Re: «Елки зажжем, обновки запланируем» — аким Костаная...
Отправлено: 23.12.24 - 13:44
#1
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......красавчик чтобы не произошло в нашем королевстве у акима во всём виноваты не добросовестные подрядчики.....так когда вы найдёте добросовстных подрядчиков выбор огромный или вас посадили в кресла чтоб штаны протирать? :-( :-( :-(
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42668
Re: «Елки зажжем, обновки запланируем» — аким Костаная...
Отправлено: 23.12.24 - 14:18
#2
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Костанайцам нужна яркость, своего рода оргазм на весь год, чтобы не замечать очередных повышений цен, всяких переименований , каких то убитых дорого...
А перед ними огромные, светящиеся и накачанные Буфера тити, на которые можно смотреть бесконечно, не обращая внимания ни на что другое.
Потому у нас в Костанае замазывают народишку на новый год все яркими раскрасками..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17320
Re: «Елки зажжем, обновки запланируем» — аким Костаная...
Отправлено: 23.12.24 - 15:16
#3
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
красавчик чтобы не произошло в нашем королевстве у акима во всём виноваты не добросовестные подрядчики.

Да заездил аким уже эту пластинку
Если по первой казалось справедливыми его замечания о подрядчиках то теперь они начинают злить

Плановый отдел почему объект не был сдан в срок?
Машин не было
Леса
Подрядчики сплоховали
Субподрядчики
А вы что делали?
А мы ждали сидели, козла забивали,курили

Вот и у нас так
Награмодили планов а следить за реализацией не умеют либо не хотят
Я тоже так работать могу
Раздал задачи и сижу жду с моря погоды
Сделают не сделают, ну я не виноват же
А зачем тогда ты нужен?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6428
«Елки зажжем, обновки запланируем» — аким Костаная отреагировал на претензии горожан
Отправлено: 23.12.24 - 18:23
#4
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Цитата:
родом из Шанхая2022:

Цитата:
abaika95:

Очень невнимательно следите за Акимом города. Он уже второй год ведёт борьбу за то, чтобы акимат города мог отдавать предпочтение местным подрядчикам. Соответствующие предложения наверх отправлены. Сейчас тендера и конкурсы проводятся в республиканском масштабе. Поэтому зачастую выигрывают алматинские и К фирмы, потом задешево нанимают наших субчиков и вперёд! Раньше такое прокатывало, сейчас наши фирмы стали больше ценить свой труд, тем более Астана рядом, субчиком и там можно работать за другие деньги.

[Исправлено: saba, 23.12.2024 - 19:24]
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1779
Re: «Елки зажжем, обновки запланируем» — аким Костаная...
Отправлено: 24.12.24 - 00:34
#5
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saba:
а. Он уже второй год ведёт борьбу за то, чтобы акимат города мог отдавать предпочтение местным подрядчикам.

....сами виноваты всё отдали частникам и бьются с ветряными мельницами...всё очень просто делается,создаётся городская коммунальная структура с персоналом и техникой в структуре акимата,аким ставит начальника отвечающий за эту структуру и вперёд,на весь год работы в городе полно,а так отдали всё частнику и бегай за ним,он в Астане или в Караганде ищи ветра в поле.......
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