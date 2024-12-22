Отправлено: - 18:08

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Ну ка ответь, кто он, араб или украинец, но он не коренной по твоему?

Цитата:...... ну ка прям сейчас споткнусь нос разобью и отвечу .... всё поднялся нос подтёр и отвечаю.....чесно говоря я не могу тебе ответить кто он по национальности у них все они европейцы....да власти информацию не предоставляют погибших и пострадавших по национальному признаку...Глава МВД Фезер выясняет, какие ведомства знали о мужчине, напавшем на посетителей рождественского базара. В результате трагедии в Магдебурге погибли пять человек, еще двести получили травмы...........