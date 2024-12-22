Автомобиль въехал в группу людей на рождественской ярмарке в Германии
Отправлено: 22.12.24 - 16:22
На рождественской ярмарке в городе Магдебурге в федеральной земле Саксония-Анхальт в пятницу, 20 декабря, автомобиль въехал в толпу людей. Водитель задержан. По последним данным погибли пять человек, более 200 получили ранения. Почти 40 из них - тяжело. Читать новость
111: Ну ка ответь, кто он, араб или украинец, но он не коренной по твоему?
...... ну ка прям сейчас споткнусь нос разобью и отвечу .... всё поднялся нос подтёр и отвечаю.....чесно говоря я не могу тебе ответить кто он по национальности у них все они европейцы....да власти информацию не предоставляют погибших и пострадавших по национальному признаку...Глава МВД Фезер выясняет, какие ведомства знали о мужчине, напавшем на посетителей рождественского базара. В результате трагедии в Магдебурге погибли пять человек, еще двести получили травмы......
abaika95: Он же ноет везде что его тут принижали по языковому признаку Может он и в Канаде наныл себе статус беженца
.....он никак не наноет себе статус беженца так как в Казахстане нет боевых действий или другого рода геноцида или чего противозаконного у нас демократическая страна.....если таковых нет он или кто другой не получает статус беженца... .....не знаю может его и прижимали по языковому признаку,у меня жену по языковому признаку не прижимали в банке она работала,просто прищёл новый начальника и стала увольнять,принимая нац.кадры(родственников и близких знакомых)....вот так....
maxsaf: какой тогда признак мешает обратно объединиться
Приведите мне хоть одну причину нам объединяться с Россией! Там воюют, там сажают за то ,что ты против войны! Там полуизоляция от мира, хорошо у моей дочери казахстанское гражданство и карта казахстанская. Она все эти разные фильмы и прочую развлекуху с Каспи оплачивает, даже с Али товары лучше наша карта! Хорошо хоть у них в компании хозяева против войны, никого не прессуют как в Сималэнде с массовыми камланиями в честь СВО. Хозяева правда свалили в Дубай от греха подальше, удаленно руководят.
родом из Шанхая2022: увольнять,принимая нац.кадры(родственников и близких знакомых)....вот так....
Так нацкадры или близких и родственников? Что касается бытового национализма, да есть такое! Причем не только казахский. Знаю несколько компаний, где стараются брать только "русских"(в кавычках потому что туда входят и русские и украинцы и татары и т.д.)
А мигранты в России? Я не слышал о социальных пособиях для них и пашут они дай Бог! Но вот Виталий вслед за новостями уже издалека их не любит. А я их почти каждую смену вижу бегущих из Щедрой и Доброй Души и не вижу каких то страшных бандитов и террористов неслыханно разбогатевших на бедных россиянах! Бегут на подержанных машинах набитых потертыми чемоданами.
abaika95: Мы этого не знаем Официально он в Канаду прибыл или как беженец из страшного Казахстана) Он же ноет везде что его тут принижали по языковому признаку Может он и в Канаде наныл себе статус беженца
Все ты прекрасно знаешь, досье на меня полное уже нарыл там кстати и моя налоговая декларация где-то у тебя в деле моем подшита, там четко видно, где и кем я работаю, и сколько налогов в год плачу
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