Отправлено: - 21:22

ACROS:

Зря не надо говорить, вы вроде не легкомысленный человек: попробуйте вы или же любой другой НЕКАЗАХ пусть попробует, потом говорит.

Цитата:А зачем га грабли дважды наступать, или история ни чему не учит?В 1986-ом далёком году... Кунаев - Колбин...//Участники митинга, перешедшего в массовые беспорядки, требовали назначить на должность главы республики представителя коренного населения//