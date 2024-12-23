Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
«Стыдно и обидно за чиновников» - Суд вынес решение об изъятии участков под госнужды в центре Костаная. Что говорили в прениях и после процесса
«Стыдно и обидно за чиновников» - Суд вынес решение об изъятии участков под госнужды в центре Костаная. Что говорили в прениях и после процесса
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 114, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 112
|Зарегистрированные пользователи: saba, maxsaf
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать