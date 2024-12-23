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≡ «Стыдно и обидно за чиновников» - Суд вынес решение об изъятии участков под госнужды в центре Костаная. Что говорили в прениях и после процесса
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50790
«Стыдно и обидно за чиновников» - Суд вынес решение об изъятии участков под госнужды в центре Костаная. Что говорили в прениях и после процесса
Отправлено: 23.12.24 - 23:01
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- Людей выгоняют, выживают из своих домов застройщики, власти отнимают дома, так же, как и у нас, - высказался в прениях Валерий Кулыга. - Настанет время и вам придётся отвечать всем: и тем, кто приказывал, и тем, кто исполнял.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1100
Re: «Стыдно и обидно за чиновников» - Суд вынес решение об...
Отправлено: 23.12.24 - 23:01
#1
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Гиблое дело. Все равно , что мочиться на вентилятор - вроде и сделал свое дело, но по уши забрызган. Не слышит людей слышащее государство. Думаю что только открытое письмо в администрацию президента и несколько показательно осуждённых чиновников смогут остановить эту вакханалию . а так - только терпеть и все... Увы. Демократия, власть народа , щщщщас.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6427
Re: «Стыдно и обидно за чиновников» - Суд вынес решение об...
Отправлено: 23.12.24 - 23:06
#2
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Суд по идее должен быть независим от государства, но увы! Нет у нас такой традиции ещё с советских времён и до сих пор ничего не изменилось!
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1778
Re: «Стыдно и обидно за чиновников» - Суд вынес решение об...
Отправлено: 23.12.24 - 23:29
#3
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Цитата:
saba:
традиции ещё с советских времён и до сих пор ничего не изменилось!

......советские традиции сегодня не в традиции,хочу заметить мы уже как 30ть годков живём без таковых,наши слуги народа которые сегодня учились в заморских странах вот что имеем......
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