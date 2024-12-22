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≡ Автомобиль въехал в группу людей на рождественской ярмарке в Германии
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50790
Автомобиль въехал в группу людей на рождественской ярмарке в Германии
Отправлено: 22.12.24 - 16:22
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На рождественской ярмарке в городе Магдебурге в федеральной земле Саксония-Анхальт в пятницу, 20 декабря, автомобиль въехал в толпу людей. Водитель задержан. По последним данным погибли пять человек, более 200 получили ранения. Почти 40 из них - тяжело.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1778
Re: Автомобиль въехал в группу людей на рождественской ярмарке в...
Отправлено: 23.12.24 - 18:08
#30
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Цитата:
111:
Ну ка ответь, кто он, араб или украинец, но он не коренной по твоему?

...... ну ка прям сейчас споткнусь нос разобью и отвечу .... всё поднялся нос подтёр и отвечаю.....чесно говоря я не могу тебе ответить кто он по национальности у них все они европейцы....да власти информацию не предоставляют погибших и пострадавших по национальному признаку...Глава МВД Фезер выясняет, какие ведомства знали о мужчине, напавшем на посетителей рождественского базара. В результате трагедии в Магдебурге погибли пять человек, еще двести получили травмы......

.....
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1778
Re: Автомобиль въехал в группу людей на рождественской ярмарке в...
Отправлено: 23.12.24 - 18:23
#31
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Цитата:
abaika95:
Он же ноет везде что его тут принижали по языковому признаку Может он и в Канаде наныл себе статус беженца

.....он никак не наноет себе статус беженца так как в Казахстане нет боевых действий или другого рода геноцида или чего противозаконного у нас демократическая страна.....если таковых нет он или кто другой не получает статус беженца...
.....не знаю может его и прижимали по языковому признаку,у меня жену по языковому признаку не прижимали в банке она работала,просто прищёл новый начальника и стала увольнять,принимая нац.кадры(родственников и близких знакомых)....вот так....
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42668
Автомобиль въехал в группу людей на рождественской ярмарке в Германии
Отправлено: 23.12.24 - 18:49
#32
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Цитата:
родом из Шанхая2022:

хехать ненадо с чего ты взял только коренных, там коренные остались только воробьи да голуби...ты по ходу там никогда не бывал? я



Цитата:
родом из Шанхая2022:
ну ка прям сейчас споткнусь нос разобью и отвечу ..


Хех.
Ты же сам сказал что меня нет там и потому ничего не знаю.
И остались только воробьи да голуби..
Ну что, про пацана нечего сказать, ты же там?
И ничего тоже не бельме оказывается?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42668
Автомобиль въехал в группу людей на рождественской ярмарке в Германии
Отправлено: 23.12.24 - 18:50
#33
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
она работала,просто прищёл новый начальника и стала увольнять,принимая нац.кадры(родственников

Не гнушаемся простой клеветы еще к тому же, рассказывая какие то басни..
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1778
Re: Автомобиль въехал в группу людей на рождественской ярмарке в...
Отправлено: 23.12.24 - 23:06
#34
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Цитата:
111:
Не гнушаемся простой клеветы еще к тому же, рассказывая какие то басни..
...

......правда глаза колит?......
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6427
Автомобиль въехал в группу людей на рождественской ярмарке в Германии
Отправлено: 23.12.24 - 23:21
#35
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Цитата:
maxsaf:
какой тогда признак мешает обратно объединиться

Приведите мне хоть одну причину нам объединяться с Россией! Там воюют, там сажают за то ,что ты против войны! Там полуизоляция от мира, хорошо у моей дочери казахстанское гражданство и карта казахстанская. Она все эти разные фильмы и прочую развлекуху с Каспи оплачивает, даже с Али товары лучше наша карта! Хорошо хоть у них в компании хозяева против войны, никого не прессуют как в Сималэнде с массовыми камланиями в честь СВО. Хозяева правда свалили в Дубай от греха подальше, удаленно руководят.

[Исправлено: saba, 24.12.2024 - 00:29]
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6427
Re: Автомобиль въехал в группу людей на рождественской ярмарке в...
Отправлено: 23.12.24 - 23:27
#36
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
увольнять,принимая нац.кадры(родственников и близких знакомых)....вот так....

Так нацкадры или близких и родственников? Что касается бытового национализма, да есть такое! Причем не только казахский. Знаю несколько компаний, где стараются брать только "русских"(в кавычках потому что туда входят и русские и украинцы и татары и т.д.)
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6427
Автомобиль въехал в группу людей на рождественской ярмарке в Германии
Отправлено: 23.12.24 - 23:37
#37
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
живут на налоги бюргеров

А мигранты в России? Я не слышал о социальных пособиях для них и пашут они дай Бог! Но вот Виталий вслед за новостями уже издалека их не любит. А я их почти каждую смену вижу бегущих из Щедрой и Доброй Души и не вижу каких то страшных бандитов и террористов неслыханно разбогатевших на бедных россиянах! Бегут на подержанных машинах набитых потертыми чемоданами.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42668
Автомобиль въехал в группу людей на рождественской ярмарке в Германии
Отправлено: 23.12.24 - 23:48
#38
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
правда глаза колит?....

Не совсем понял, какая правда и где?
А, понял, она как Колит, болезнь для тебя?


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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25704
Автомобиль въехал в группу людей на рождественской ярмарке в Германии
Отправлено: 23.12.24 - 23:54
#39
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Цитата:
abaika95:
Мы этого не знаем Официально он в Канаду прибыл или как беженец из страшного Казахстана) Он же ноет везде что его тут принижали по языковому признаку Может он и в Канаде наныл себе статус беженца

Все ты прекрасно знаешь, досье на меня полное уже нарыл :lol: там кстати и моя налоговая декларация где-то у тебя в деле моем подшита, там четко видно, где и кем я работаю, и сколько налогов в год плачу

;-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25704
Автомобиль въехал в группу людей на рождественской ярмарке в Германии
Отправлено: 23.12.24 - 23:59
#40
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Цитата:
saba: Там воюют, там сажают за то ,что ты против войны!
Так это недавно началось, а до этого чё мешало 20 лет?

Цитата:
ACROS:
хотя ВЕСЬ народ НЕ ХОТЕЛ жить раздельно.

А потом резко так взял и захотел, неожиданно. Иначе с чего бы вдруг у вас день независимости стал великим праздником, если никто не хотел жить раздельно. Логики нет в ваших словах.
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