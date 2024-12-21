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«Курсант» диктует условия школам. Цель реформы благая - борьба с купленными водительскими правами. К чему она приведет?
«Курсант» диктует условия школам. Цель реформы благая - борьба с купленными водительскими правами. К чему она приведет?
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