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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 28 из 28«1...262728
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7099
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.12.24 - 21:15
#406
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Цитата:
maxsaf:
можно все что угодно


Зря не надо говорить, вы вроде не легкомысленный человек: попробуйте вы или же любой другой НЕКАЗАХ пусть попробует, потом говорит.
А, так зачем ЗРЯ наговаривать.
P.S. Насчёт знания языка не переживайте: Гани Касымов как то же прошёл этот экзамен. Да и нынешнего как то же пропустили.
Тут наверное вам легче будет, чем ценники наклеивать на б/у железо.

maxsaf:
помнят реакцию желтоксановцев на[/quote

Желтоксановцы - это не все казахи.
И никто не помнит эту реакцию.
У вас тоже в Канаде такие же есть- они же не делают погоду в вашей деревне.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3765
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.12.24 - 21:22
#407
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Цитата:
ACROS:
Зря не надо говорить, вы вроде не легкомысленный человек: попробуйте вы или же любой другой НЕКАЗАХ пусть попробует, потом говорит.

А зачем га грабли дважды наступать, или история ни чему не учит?
;-)
В 1986-ом далёком году... Кунаев - Колбин...
//Участники митинга, перешедшего в массовые беспорядки, требовали назначить на должность главы республики представителя коренного населения//
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7099
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.12.24 - 21:24
#408
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Цитата:
maxsaf:
ваши любимые Рау и Скляр


Да на них НИКТО и не обращает внимание: - раньше во времена Союза, было такое понятие: - "...витрина Социализма...", то есть Прибалтийские республики и Венгрия или же магазин Инторга в Москве знаменатая "Берёзка", точно такая же скоромошная роль и у Рау и Скляра.
Их поставили что бы "...быть.." или "..соответствовать..." как и положено в ИМИДЖЕВОМ государстве, особенно их вытаскивают из обоймы когда приезжает Его Превосходительство мырза Президент соседнего государства.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7099
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.12.24 - 21:34
#409
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Цитата:
Эл-починно:
требовали назначить на должность главы республики представителя коренного населения//


Немножко неправильно трактуете:: -".. молодёжь вышедшая на площадь Республики в 1986 году в Алма-Ате была недовольна назначением ЧУЖОГО и ПОСТОРОННЕГО человека и требовала назначить на должность Первого Секретаря ЦК Крмпартии Казахстана коммуниста проживающего в Каз.ССР- необязательно казаха, в том числе предлагали фамилии и Демиденко В.П ( я с ним лично познакомился - в 1988 году он приезжал в совхоз им."Дружба" и я как инструктор орг.отдела, сопровождал в его рабочей поездке - п. Дружба - там 111 жил) тогдашнего Первого секретаря Кустанайского Обкомапартии, и Брауна - тогдашний Первый секретарь Целиноградского Обкома Партии.."
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25701
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.12.24 - 21:35
#410
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Цитата:
ACROS:
Желтоксановцы - это не все казахи. И никто не помнит эту реакцию.

Как удобно: тут помню, тут не помню :lol:

Цитата:
Эл-починно:
А зачем га грабли дважды наступать

Незачем, результат более чем предсказуем.

Цитата:
ACROS:
Их поставили что бы "...быть.." или "..соответствовать..." как и положено в ИМИДЖЕВОМ государстве

Вот именно, в противном случае и этих двоих уже бы давно сместили.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7099
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.12.24 - 21:44
#411
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Цитата:
maxsaf:
результат более чем предсказуем.


Это называется - распускать СПЛЕТНИ.
Попробуйте и потом ГОВОРИТЕ.

Цитата:
maxsaf:
Вот именно,


Ну значит: - такие тут русскоязычные- непрофессиональные и слабые- не могут себя ПОКАЗАТЬ.
А, так если есть желание и возможность стать политиком- вперёд - НИКТО и НИЧТО им не запрещает стать и Премьером и Президентом и даже Управдомом в Жана Кале( там вроде вакантное место).
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7099
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.12.24 - 21:47
#412
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Цитата:
maxsaf:
ACROS: Желтоксановцы - это не все казахи. И никто не помнит эту реакцию. Как удобно: тут помню, тут не помню



Я перепутал с другим Желтоксаном.
Не те не 1986 года, а другие именуют себя тоже Желтоксаном- немножко одиозные- поэтому я так сказал.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3765
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.12.24 - 21:47
#413
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Цитата:
ACROS:
Немножко неправильно трактуете::

Это не я, википедия так трактует.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7099
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.12.24 - 22:04
#414
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Цитата:
Эл-починно:
Это не я, википедия так трактует


Не знаю что Википедия трактует: - после того как Горбачёв расстрелял и избил сапёрными лопатками казахскую молодёжь на площади Республики( кстати в то время она была или Новая площадь или площадь имени Л.И.Брежнева) на апрельском заседании Пленума ЦК КПСС вынесли определение о "КАЗАХСКОМ НАЦИОНАЛИЗМЕ" в адрес партийной организации ЦК Компартии Казахстана и только лишь после выступлении М.Шаханова и ряда депутатов от Каз. ССР, на Всесоюзном Съезде народных депутатов СССР, в 1990 году Политбюро ЦК КПСС сняло это определение - как идеологическое НЕВЕРНОЕ и ОШИБОЧНОЕ.
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