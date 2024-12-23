Зря не надо говорить, вы вроде не легкомысленный человек: попробуйте вы или же любой другой НЕКАЗАХ пусть попробует, потом говорит. А, так зачем ЗРЯ наговаривать. P.S. Насчёт знания языка не переживайте: Гани Касымов как то же прошёл этот экзамен. Да и нынешнего как то же пропустили. Тут наверное вам легче будет, чем ценники наклеивать на б/у железо.
maxsaf: помнят реакцию желтоксановцев на[/quote
Желтоксановцы - это не все казахи. И никто не помнит эту реакцию. У вас тоже в Канаде такие же есть- они же не делают погоду в вашей деревне.
Да на них НИКТО и не обращает внимание: - раньше во времена Союза, было такое понятие: - "...витрина Социализма...", то есть Прибалтийские республики и Венгрия или же магазин Инторга в Москве знаменатая "Берёзка", точно такая же скоромошная роль и у Рау и Скляра. Их поставили что бы "...быть.." или "..соответствовать..." как и положено в ИМИДЖЕВОМ государстве, особенно их вытаскивают из обоймы когда приезжает Его Превосходительство мырза Президент соседнего государства.
Эл-починно: требовали назначить на должность главы республики представителя коренного населения//
Немножко неправильно трактуете:: -".. молодёжь вышедшая на площадь Республики в 1986 году в Алма-Ате была недовольна назначением ЧУЖОГО и ПОСТОРОННЕГО человека и требовала назначить на должность Первого Секретаря ЦК Крмпартии Казахстана коммуниста проживающего в Каз.ССР- необязательно казаха, в том числе предлагали фамилии и Демиденко В.П ( я с ним лично познакомился - в 1988 году он приезжал в совхоз им."Дружба" и я как инструктор орг.отдела, сопровождал в его рабочей поездке - п. Дружба - там 111 жил) тогдашнего Первого секретаря Кустанайского Обкомапартии, и Брауна - тогдашний Первый секретарь Целиноградского Обкома Партии.."
Это называется - распускать СПЛЕТНИ. Попробуйте и потом ГОВОРИТЕ.
Цитата:
maxsaf: Вот именно,
Ну значит: - такие тут русскоязычные- непрофессиональные и слабые- не могут себя ПОКАЗАТЬ. А, так если есть желание и возможность стать политиком- вперёд - НИКТО и НИЧТО им не запрещает стать и Премьером и Президентом и даже Управдомом в Жана Кале( там вроде вакантное место).
Не знаю что Википедия трактует: - после того как Горбачёв расстрелял и избил сапёрными лопатками казахскую молодёжь на площади Республики( кстати в то время она была или Новая площадь или площадь имени Л.И.Брежнева) на апрельском заседании Пленума ЦК КПСС вынесли определение о "КАЗАХСКОМ НАЦИОНАЛИЗМЕ" в адрес партийной организации ЦК Компартии Казахстана и только лишь после выступлении М.Шаханова и ряда депутатов от Каз. ССР, на Всесоюзном Съезде народных депутатов СССР, в 1990 году Политбюро ЦК КПСС сняло это определение - как идеологическое НЕВЕРНОЕ и ОШИБОЧНОЕ.
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