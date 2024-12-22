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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 27 из 27«1...252627
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6419
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.12.24 - 17:20
#391
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Цитата:
Kairat stayer:
недостаточно для лепки.

Всё пропало! Демография вообще рухнет вниз, если снега для пенисов не хватает! Что будет, что будет!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6419
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.12.24 - 17:31
#392
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Цитата:
таноми52:
Сегодня и у Эла праздник.

Присоединяюсь к поздравлениям! Удачи в работе и жизни!
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simkst
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
242
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.12.24 - 18:04
#393
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(текст на рус яз не получается )
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25700
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.12.24 - 23:03
#394
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Цитата:
Kairat stayer:
Раньше вы пугали, мол ядерный апокалипсис в Европе будет, ничего не будет.

Очень удобное утверждение, с ним вы либо правы, либо все равно никто не узнает, что вы неправы, не с кем будет спорить.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6200
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.12.24 - 10:06
#395
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Всем желаю доброго утра, мира, позитива, прекрасного настроения и хорошего дня!

Цитата:
maxsaf:
Очень удобное утверждение, с ним вы либо правы, либо все равно никто не узнает, что вы неправы, не с кем будет спорить.


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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6200
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.12.24 - 10:13
#396
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Цитата:
saba:
Всё пропало! Демография вообще рухнет вниз, если снега для пенисов не хватает! Что будет, что будет!


На мой взгляд у великих россиян большие проблемы с демографией и им не до шуток. Одними смешными фигурами их не решить, настоящая крутая движуха нужна. Виталий грозился им помочь, вроде не преуспел пока, хочет со временем переехать, вот тогда наверное и подсобит. Утрируя и метафорически говоря, от ранее поуехавщих особого толка нет, в баклуши бьют и пока на печах просто лежать, без движухи. Старение населения продолжается, а бабы мало рожают, мужики частично на СВО и.т.д.

[Исправлено: Kairat stayer, 23.12.2024 - 11:30]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6200
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.12.24 - 10:24
#397
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Вчера смотрел видео на канале у Павла Иванова, ниже по ссылке. Так, там светлый человек - ребёнок Победы (Кто родился в период с 1945 по 1953 годы) врач, академик Александр Алексеевич Редько разъяснил, что если средний суммарный коэффициент рождаемости ниже 2,11 детишек на семью, тогда нация необратимо вымирает.

Со слов А.А.Редько в период Российской Империи суммарный коэффициент рождаемости (СКР) был равен 3,8 детишек.
В период правления Сталиным СКР был равен 2,8 детишек, ежегодный прирост населения составлял 3 миллиона человек.
В настоящее время СКР равен 1,34 детишек, при среднем 2,11 детишек, как выше отмечено. При этом точных данных о убыли населения нет, как и о действительной продолжительности жизни граждан.

Подробнее здесь:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25700
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.12.24 - 11:59
#398
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Цитата:
Vit: Такие вещи незя тут обсуждать. Сразу начнут кричать

Вит, Саба там что-то за расовую сегрегацию говорил в Америке, хотя тут уже черные даже президентами могут быть при желании. Но чтобы в Казахстане президентом стал не казах - я такое не могу даже представить. Саба, как это называется, а? :lol:

[Исправлено: maxsaf, 23.12.2024 - 13:12]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25700
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.12.24 - 12:02
#399
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Цитата:
abaika95:
Ты для него дешёвая раб сила из центральной Азии

Ты ошибаешься, я далеко не дешёвая раб сила, даже по канадским меркам. 8-)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7092
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.12.24 - 12:25
#400
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Цитата:
maxsaf:
Но чтобы в Казахстане президентом стал не казах - я такое не могу даже представить.


Почему вы так утверждаете ??? Вы же вроде - как бы знаток нашей Конституции, по крайней мере по языкам: - так вот Президентом может стать ЛЮБОЙ гражданин РК (вне своей расовой и национальной принадлежности) который соответствует ряду ЗАКОННЫХ требовании.
Если вы этим требованиям соответствуете - ради Бога, вперёд.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7092
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.12.24 - 12:33
#401
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Цитата:
maxsaf:
тут уже черные


Чёрные- это корректно?? - вроде афроамериканцы- по вашим меркам, не так разве ??
Если нашим братьям с Кавказа скажешь- чёрный - сразу обиды пошли.

Цитата:
maxsaf:
я далеко не дешёвая раб сила,


Ну может так - низкооплачиваемая рабочая сила из числа неблагополучной социальной среды вновь прибывших имигрантов из центрально-азиатских республик ( не знаю правильно это или нет - не знаю ваших мигранских законов)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42667
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.12.24 - 14:08
#402
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Цитата:
maxsaf:
Но чтобы в Казахстане президентом стал не казах -

Хм..
Ты как то в последние месяца помешан на ненависти к казахам..
Лучше на свою любимую Россию смотри, президента которой ты поддерживаешь в войне против собственного этнического народа..
Там станет когда либо казах или кто то другой?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25700
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.12.24 - 19:32
#403
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Цитата:
ACROS:
Почему вы так утверждаете ???

Да хотя бы по тому, что многие помнят реакцию желтоксановцев на не казахского назначенца. Ну и обязательное знание казахского языка накладывает определенные ограничения. То есть ваши любимые Рау и Скляр уже не проходят. Другие учить не будут.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25700
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.12.24 - 19:33
#404
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Цитата:
111:
Ты как то в последние месяца помешан

Изыди
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25700
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.12.24 - 19:35
#405
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Цитата:
ACROS:
как бы знаток нашей Конституции, по крайней мере по языкам: - так вот Президентом может стать ЛЮБОЙ гражданин РК (вне своей расовой и национальной принадлежности) который соответствует ряду ЗАКОННЫХ требовании.

Ну написать то можно все что угодно.
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Страница 27 из 27«1...252627
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