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≡ Прогнозы на грядущий из результатов уходящего - Итоги года подвел аким Костанайской области на брифинге
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50789
Прогнозы на грядущий из результатов уходящего - Итоги года подвел аким Костанайской области на брифинге
Отправлено: 23.12.24 - 19:03
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Докладывал и отвечал на вопросы аким области Кумар АКСАКАЛОВ в выставочном зале ТОО "СарыаркаАвтоПром". Какие из строившихся в этом году заводов будут кормить бюджет в следующем и какие из прокладываемых дорог соединят регион с Туркменистаном и Узбекистаном - в нашем материале.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7305
Re: Прогнозы на грядущий из результатов уходящего - Итоги года...
Отправлено: 23.12.24 - 19:03
#1
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Все эти слова я слышал из уст прежних Акимов и заезжих министров,я то думал уже давно все работает,но оказалось влажными мечты,надо же как я отстал от жизни
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1415
Re: Прогнозы на грядущий из результатов уходящего - Итоги года...
Отправлено: 23.12.24 - 19:18
#2
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«позволит в у раз увеличить объёмы контейнерных перевозок»
Это буква у в середине слова ....лиард? ;-)

«Нам нужно в год свыше 400 контейнеров принять и отправить,»
400 контейнеров на ОРТ в день наверное перерабатывают.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7092
Re: Прогнозы на грядущий из результатов уходящего - Итоги года...
Отправлено: 23.12.24 - 19:21
#3
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Цитата:
olegggon:
свыше 400 контейнеров принять и отправи


Где то примерно 1,09 контейнера в день.
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