НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Безопасность детей на горке - ответственность родителей», считают власти Костаная
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50789
«Безопасность детей на горке - ответственность родителей», считают власти Костаная
Отправлено: 23.12.24 - 15:28
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как только в городе появились эти сооружения для зимних забав, так медики начали фиксировать связанные с катанием случаи травматизма. За субботу-воскресенье в травмпункт обратились 29 детей, пятерых пришлось госпитализировать.
Читать новость

ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2168
Re: «Безопасность детей на горке - ответственность родителей»,...
Отправлено: 23.12.24 - 15:28
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Если травмы связаны с катанием с горки, то здесь, считаю, в первую очередь должна быть ответственность родителей.

Источник:


А кто в Instagram будет сидеть? Кто лайки будет ставить?
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15851
«Безопасность детей на горке - ответственность родителей», считают власти Костаная
Отправлено: 23.12.24 - 15:36
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
А кто в Instagram будет сидеть? Кто лайки будет ставить?

Щас в интернете много приблуд продаётся для инстаграмщиков. Резиновый пальчик на батарейках бьёт по экрану. Теперь можно родителям открыть страничку Марика, положить телефон под автоматический пальчик и вуаля можно идти с детьми на горку. И Марику хорошо, лайков куча и родители с детьми на горке по катаются.

[Исправлено: Vit, 23.12.2024 - 15:42]
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7092
Re: «Безопасность детей на горке - ответственность родителей»,...
Отправлено: 23.12.24 - 17:46
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата://горки - это довольно экстремальный вид отдыха.//

Что тут такого если пацан или девочка получить пару синяков- ничего с ними не случиться, а если родители так сильно переживают, то пусть рядом находятся или не пускают на горку - это же прежде всего ИХ дети.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15851
Re: «Безопасность детей на горке - ответственность родителей»,...
Отправлено: 23.12.24 - 19:14
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Что тут такого если пацан или девочка получить пару синяков

С удовольствием вернулся бы в детство. Сново испытать этот кайф как мы всем двором ходили на горку и возвращались поздно домой все в сосульках. На варежках такие маленькие висели. Весело, клево, и на все ушибы на коленках было по фиг. Эх. Как время быстро летит.
Профайл
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1331
Re: «Безопасность детей на горке - ответственность родителей»,...
Отправлено: 23.12.24 - 19:37
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дети это обобщающее понятие. Когда видишь толпу гогочущих, орущих переростков, которым пофиг и малыши, и взрослые, сносящих все на своем пути, язык не поворачивается назвать их детьми.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42667
«Безопасность детей на горке - ответственность родителей», считают власти Костаная
Отправлено: 23.12.24 - 19:59
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Марику хорошо, лайков куча и родители с детьми на горке по катаются.

Наш средний в том году сотрясение, тоже скорая забрала, нормально, отлежался, рядом с ним перелом черепа был пацаненок, в областную забирали, в том году там много их было, в этом только начало.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 68, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 68
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS