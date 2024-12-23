Отправлено: - 15:36

ПолиграфЪ Боярышников:

А кто в Instagram будет сидеть? Кто лайки будет ставить?

[Исправлено: Vit, 23.12.2024 - 15:42]

Цитата:Щас в интернете много приблуд продаётся для инстаграмщиков. Резиновый пальчик на батарейках бьёт по экрану. Теперь можно родителям открыть страничку Марика, положить телефон под автоматический пальчик и вуаля можно идти с детьми на горку. И Марику хорошо, лайков куча и родители с детьми на горке по катаются.