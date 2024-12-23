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≡ "Как я понял, так и написал" - Администратор паблика в Instagram объяснил в суде свой пост о работе депутатов в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50789
"Как я понял, так и написал" - Администратор паблика в Instagram объяснил в суде свой пост о работе депутатов в Костанае
Отправлено: 23.12.24 - 14:14
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- Методами громких заголовков пользуются многие блогеры и журналисты для увеличения аудитории, но большинство из них не нарушают закон и не переделывают смысл сказанного героями их публикаций, - отметила депутат Меруерт Жабаева.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42667
Re: "Как я понял, так и написал" - Администратор...
Отправлено: 23.12.24 - 14:14
#1
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Хоть кто то поставил на место витиеватых депутатов, которые вроде не за повышение, но потом за повышение, и потом после этой статьи типа против повышения..
А теперь вот борьба с народом...
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
256
Re: "Как я понял, так и написал" - Администратор...
Отправлено: 23.12.24 - 14:27
#2
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" Приезжает Папа Римский в первый раз в Париж. На вокзале на него налетает толпа газетчиков. Один выкрикивает: — Ваше отношение к парижским публичным домам? Папа думает: сказать что-нибудь положительное не позволяет сан, а высказаться отрицательно — потеряю аудиторию. Придумывает оригинальный выход: делает удивленное лицо и спрашивает: — А что, в Париже есть публичные дома? На завтра во всех парижских газетах: Первое что спросил Папа - Есть ли в Париже публичные дома!" Вот у таких газетчиков и учатся блогеры.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1571
Re: "Как я понял, так и написал" - Администратор...
Отправлено: 23.12.24 - 14:41
#3
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К этому ilovekostanay много притензий. Слишком борзый этот паренек. Что хочет-то и выставляет! Закройте паблик! И впредь,запретите ему новые открывать. Слишком наглый тип.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17320
Re: "Как я понял, так и написал" - Администратор...
Отправлено: 23.12.24 - 15:11
#4
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Цитата:
Как я понял, так и написал" -


А как ты понял?
Как написал!
А написал как?
Как понял!!
Цитата:
111:
Хоть кто то поставил на место витиеватых депутатов, которые вроде не за повышение, но потом за повышение, и потом после этой статьи типа против повышения.. А теперь вот борьба с народом...

Она за медленное повышение в отличие от других
А блогер написал что чуть ли она там единственная выступала за повышение тарифа
Подмен смыслов и подмен понятий получился

Зачем он это сделал?
Хайпанул
До этого прокатывало
Теперь вот не прокатило

Другой момент а почему никто не задастся вопросом налоговых отчислений ?
Ведь действительно у него на паблике рекламы куча за которые он берёт деньги
Он налоги с них платит? Вот же он пойманный админ
Налоговая ау! Ты где? Иди интересуйся
Профайл
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1331
Re: "Как я понял, так и написал" - Администратор...
Отправлено: 23.12.24 - 15:52
#5
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Да ничего там страшного не было, различие в сроках только. Блогер подал сообщение, что она За, что она и подтвердила, но с поправкой, что это плавное За, постепенное. А сути, т е. факта повышения это не меняет.
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simkst
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
242
"Как я понял, так и написал" - Администратор паблика в Instagram объяснил в суде свой пост о работе депутатов в Костанае
Отправлено: 23.12.24 - 17:10
#6
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Цитата:
26 ноября Жабаева опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором рассказала о прошедшем днем ранее заседании постоянных комиссий гормаслихата. На нем обсуждали рост тарифа на услуги по вывозу ТБО. Депутатов просили повысить плату на 73%, но они с этим не согласились.
Меруерт Жабаева отметила в своем посте, что она будет "настаивать на плавном и долгосрочном повышении, если рабочая группа сможет обосновать необходимость такого повышения".

Источник:




Повышение тарифа на вывоз мусора обсуждали 5 декабря на заседании постоянной комиссии городского маслихата.
Однозначно против повышения тарифа выступила только депутат от партии «Ак жол» Меруерт ЖАБАЕВА.
Она считает, что расчет нового тарифа проведен с нарушениями и поэтому является «необоснованным и даже незаконным».



[Исправлено: simkst, 23.12.2024 - 18:21]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7092
Re: "Как я понял, так и написал" - Администратор...
Отправлено: 23.12.24 - 17:37
#7
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Цитата:
Дантист:
там страшного не было,


В принципе он и прав: - депутатов мало кто знает в лицо, я имею ввиду широкие массы, и тем более ей этот инцидент - лишняя реклама и бесплатная пиар компания, не считая трат на адвоката и прочие гос.пошлины.

Цитата:
abaika95:
Он налоги с них платит


Депутат подала иск о клевете- налоговые обязательства никакой суд не будет рассматривать: - о них не заявлено.
По материалам СМИ- а, налоговая в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке ОТСЛЕЖИВАЕТ СМИ - мониторщик УГД должен выслать на НП Джавридзе уведомление об исполнении налоговых обязательств.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7305
Re: "Как я понял, так и написал" - Администратор...
Отправлено: 23.12.24 - 18:52
#8
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Плавное и долгосрочное не означает, что цены взлетят в разы, как это преподносится в паблике.
Анекдот в тему:любовник приствет к подруге,а та говорит-я не могу,у меня умер муж,надо держать траур! На что любовник отвечает- мы будем медленно и печально...
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