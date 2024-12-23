"Как я понял, так и написал" - Администратор паблика в Instagram объяснил в суде свой пост о работе депутатов в Костанае
Отправлено: 23.12.24 - 14:14
- Методами громких заголовков пользуются многие блогеры и журналисты для увеличения аудитории, но большинство из них не нарушают закон и не переделывают смысл сказанного героями их публикаций, - отметила депутат Меруерт Жабаева. Читать новость
" Приезжает Папа Римский в первый раз в Париж. На вокзале на него налетает толпа газетчиков. Один выкрикивает: — Ваше отношение к парижским публичным домам? Папа думает: сказать что-нибудь положительное не позволяет сан, а высказаться отрицательно — потеряю аудиторию. Придумывает оригинальный выход: делает удивленное лицо и спрашивает: — А что, в Париже есть публичные дома? На завтра во всех парижских газетах: Первое что спросил Папа - Есть ли в Париже публичные дома!" Вот у таких газетчиков и учатся блогеры.
А как ты понял? Как написал! А написал как? Как понял!! Цитата:
111: Хоть кто то поставил на место витиеватых депутатов, которые вроде не за повышение, но потом за повышение, и потом после этой статьи типа против повышения.. А теперь вот борьба с народом...
Она за медленное повышение в отличие от других А блогер написал что чуть ли она там единственная выступала за повышение тарифа Подмен смыслов и подмен понятий получился
Зачем он это сделал? Хайпанул До этого прокатывало Теперь вот не прокатило
Другой момент а почему никто не задастся вопросом налоговых отчислений ? Ведь действительно у него на паблике рекламы куча за которые он берёт деньги Он налоги с них платит? Вот же он пойманный админ Налоговая ау! Ты где? Иди интересуйся
Да ничего там страшного не было, различие в сроках только. Блогер подал сообщение, что она За, что она и подтвердила, но с поправкой, что это плавное За, постепенное. А сути, т е. факта повышения это не меняет.
26 ноября Жабаева опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором рассказала о прошедшем днем ранее заседании постоянных комиссий гормаслихата. На нем обсуждали рост тарифа на услуги по вывозу ТБО. Депутатов просили повысить плату на 73%, но они с этим не согласились. Меруерт Жабаева отметила в своем посте, что она будет "настаивать на плавном и долгосрочном повышении, если рабочая группа сможет обосновать необходимость такого повышения".
Повышение тарифа на вывоз мусора обсуждали 5 декабря на заседании постоянной комиссии городского маслихата. Однозначно против повышения тарифа выступила только депутат от партии «Ак жол» Меруерт ЖАБАЕВА. Она считает, что расчет нового тарифа проведен с нарушениями и поэтому является «необоснованным и даже незаконным».
В принципе он и прав: - депутатов мало кто знает в лицо, я имею ввиду широкие массы, и тем более ей этот инцидент - лишняя реклама и бесплатная пиар компания, не считая трат на адвоката и прочие гос.пошлины.
Цитата:
abaika95: Он налоги с них платит
Депутат подала иск о клевете- налоговые обязательства никакой суд не будет рассматривать: - о них не заявлено. По материалам СМИ- а, налоговая в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке ОТСЛЕЖИВАЕТ СМИ - мониторщик УГД должен выслать на НП Джавридзе уведомление об исполнении налоговых обязательств.
Плавное и долгосрочное не означает, что цены взлетят в разы, как это преподносится в паблике. Анекдот в тему:любовник приствет к подруге,а та говорит-я не могу,у меня умер муж,надо держать траур! На что любовник отвечает- мы будем медленно и печально...
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