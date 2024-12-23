Отправлено: - 15:11

Как я понял, так и написал" -





111:

Хоть кто то поставил на место витиеватых депутатов, которые вроде не за повышение, но потом за повышение, и потом после этой статьи типа против повышения.. А теперь вот борьба с народом...

Цитата:А как ты понял?Как написал!А написал как?Как понял!!Цитата:Она за медленное повышение в отличие от другихА блогер написал что чуть ли она там единственная выступала за повышение тарифаПодмен смыслов и подмен понятий получилсяЗачем он это сделал?ХайпанулДо этого прокатывалоТеперь вот не прокатилоДругой момент а почему никто не задастся вопросом налоговых отчислений ?Ведь действительно у него на паблике рекламы куча за которые он берёт деньгиОн налоги с них платит? Вот же он пойманный админНалоговая ау! Ты где? Иди интересуйся