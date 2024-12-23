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≡ В Казахстане предлагают пересмотреть критерии оценки качества автодорог
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50787
В Казахстане предлагают пересмотреть критерии оценки качества автодорог
Отправлено: 23.12.24 - 15:45
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По данным Министерства транспорта, 87 процентов дорог местного значения находятся в удовлетворительном состоянии. Однако, как отметил депутат Мажилиса Нуртай Сабильянов, лишь 31 тысяча километров, или 44 процента местных дорог, имеют асфальто-бетонное покрытие.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1330
Re: В Казахстане предлагают пересмотреть критерии оценки...
Отправлено: 23.12.24 - 15:45
#1
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Учитывая тенденции, могу предположить, после учёта все асфальтовые дороги предложат сделать платными :lol:
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1774
Re: В Казахстане предлагают пересмотреть критерии оценки...
Отправлено: 23.12.24 - 17:53
#2
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Цитата:
Дантист:
Учитывая тенденции, могу предположить, после учёта все асфальтовые дороги предложат сделать платными

......и пускай сделают асфальтные все платными,могу зуб дать что асфальта от Аркалыка до Улытау никогда не будет и от Жезказгана до Кызылорды.... :-x :-x :-x
Профайл
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