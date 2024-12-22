НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Автомобиль въехал в группу людей на рождественской ярмарке в Германии
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50786
Автомобиль въехал в группу людей на рождественской ярмарке в Германии
Отправлено: 22.12.24 - 16:22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На рождественской ярмарке в городе Магдебурге в федеральной земле Саксония-Анхальт в пятницу, 20 декабря, автомобиль въехал в толпу людей. Водитель задержан. По последним данным погибли пять человек, более 200 получили ранения. Почти 40 из них - тяжело.
Читать новость

Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15850
Автомобиль въехал в группу людей на рождественской ярмарке в Германии
Отправлено: 23.12.24 - 08:41
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Да у вас в Канаде вроде всё нормально с этим. Это России судя по новостям нужно мигрантам проводить тесты, анализы, и тд.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25697
Автомобиль въехал в группу людей на рождественской ярмарке в Германии
Отправлено: 23.12.24 - 09:17
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Да у вас в Канаде вроде всё нормально с этим.

Ща обожди, Абайка список террактов приготовит, по годам, чтобы показать, насколько тут плохо и опасно
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6418
Автомобиль въехал в группу людей на рождественской ярмарке в Германии
Отправлено: 23.12.24 - 09:30
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Между вами и Россией вообще гос. граница, хотя раньше не было. Вы по какому признаку отделились?

Что за глупый вопрос и при чём здесь расовая сегрегация? Мы от России не отделялись, просто по факту того ,что были в составе СССР! А он развалился! Странно я думал Вы застали этот момент, судя по Вашей злобе на наших чиновников.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6418
Автомобиль въехал в группу людей на рождественской ярмарке в Германии
Отправлено: 23.12.24 - 09:34
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Это России судя по новостям нужно мигрантам проводить тесты,

Виталий, а судя по каким новостям? Официальным? А вот как быть с многочисленными роликами в Ютубе, где сами россияне сожалеют об уезде трудолюбивых мигрантов? Террористов там было не так много, а мигрантов миллионы и многие поняли сейчас,как без них плохо.
Профайл
Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2447
Автомобиль въехал в группу людей на рождественской ярмарке в Германии
Отправлено: 23.12.24 - 10:08
#19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
А НГ теперь будет на постоянной основе выкладывать подобные новости из-за рубежа?

Мировые новости, которые мы считаем важными для наших читателей, будем публиковать да.
Профайл Посетить вебсайт
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25697
Автомобиль въехал в группу людей на рождественской ярмарке в Германии
Отправлено: 23.12.24 - 11:14
#20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Что за глупый вопрос и при чём здесь расовая сегрегация? Мы от России не отделялись, просто по факту того ,что были в составе СССР! А он развалился! Странно я думал Вы застали этот момент, судя по Вашей злобе на наших чиновников.

Хаха, а какой тогда признак мешает обратно объединиться?)) чем люди с одной стороны забора отличаются от людей с другой стороны забора? :lol:
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15850
Автомобиль въехал в группу людей на рождественской ярмарке в Германии
Отправлено: 23.12.24 - 11:36
#21
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf: Хаха, а какой тогда признак мешает обратно объединиться?))
Такие вещи незя тут обсуждать. Сразу начнут кричать, сепары, ждуны. Местные лжепатриоты ночями не спят, не кушают,всё ищат сепаров. Если на улице увидел культурного человека который любит всем говорить здрасти, рахмет. Вы не сможете ему сделать комплимент, например Вы вежливый человек. Сразу заклюют)

[Исправлено: Vit, 23.12.2024 - 11:38]
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17320
Re: Автомобиль въехал в группу людей на рождественской ярмарке в...
Отправлено: 23.12.24 - 11:49
#22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Но почему то я в офисе сижу, а кто-то физически ски вкалывает за меня. Что-то не сходится.

У вас министр обороны в Канаде сикх был
С 76 года проживает в Канаде
Ты для него дешёвая раб сила из центральной Азии
Хоть и сидишь в офисе
Все сходится
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7088
Re: Автомобиль въехал в группу людей на рождественской ярмарке в...
Отправлено: 23.12.24 - 12:16
#23
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Вы по какому признаку отделились?

Цитата:
maxsaf:
чем люди с одной стороны забора отличаются от людей с другой стороны забора?


Макс вы же жили в то время ещё на Родине, когда МЫ с вами стали ВДРУГ независимыми- зачем спрашиваете про какой то признак??
Признак - это три президента которые побухав и постреляв медведей и лосей в пуще, утром с бодуна решили жить отдельно- вот и вся причина, хотя ВЕСЬ народ НЕ ХОТЕЛ жить раздельно.

И мы НИЧЕМ не отличаемся ни от русских, ни от украинцев, ни от кыргызов и прочих других советских людей, ну может только разрезом глаз, смуглостью кожи и кривизной ног.


Цитата:
Тимур Гафуров:
Мировые новости, которые мы считаем важными для наших читателей, будем публиковать да.


Вы как наша власть: - которые считают ВАЖНЫМ для народа, провести исследования о влиянии перевода часовых стрелок на самочувствие, ОСЛЕ их непосредственного перевода.
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1773
Re: Автомобиль въехал в группу людей на рождественской ярмарке в...
Отправлено: 23.12.24 - 14:16
#24
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Тебя зачем завезли? Для раб силы для местных канадцев Не вякай на остальных пришедших А то взяли моду Заехал и остальных не пускает Ты араб и африканец для них Так что не перебарщивай


.....ты Абайка имеешь высшее образование а не можешь отделить котлеты от мух....лично для тебя обьясняю,там у них в европе германии беженцы кто приплыл по морю океЯну или другими наземными путями добрались и попросили убежища и живут в специально двухэтажных контейнерах и получают социальную помощь т.е. живут на налоги бюргеров .....а вот maxsaf прибыл в страну официально не прося убежища живёт в квартире за которую сам оплачивает и сам себя обеспечивает,седя в оффисе работая и платит налоги а эти налоги идут на содержание африканцев,арабов и прочих .....
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42664
Re: Автомобиль въехал в группу людей на рождественской ярмарке в...
Отправлено: 23.12.24 - 14:25
#25
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
Понаехавшие мигранты убивают коренных..
Вроде к этому надо привыкнуть уже, на то они и понаехавшие, без Родины и Флага, работающие на янки и получающие подачки, потому и ненавидят все живое..
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1773
Re: Автомобиль въехал в группу людей на рождественской ярмарке в...
Отправлено: 23.12.24 - 14:38
#26
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ты для него дешёвая раб сила из центральной Азии


......я так понимаю ты предлагаешь лучше быть рабом наримановки или орт стоять на морозе жаре и торговать трусами и лЮком....в своё время наши знания и руки нашим правителям стали ненужны,так всё нажитое мы применяем где это востребовано за достойную и вовремяоплачиваемую зарплату......клубнику собираю, мне вовремя оплачивает мой работадатель......ты вот с высшим образованием ты работаешь по своей специальности?.....в сущности все мы знаем как вы своё высшее образование получали тогда да и сегодня.....
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1773
Re: Автомобиль въехал в группу людей на рождественской ярмарке в...
Отправлено: 23.12.24 - 15:04
#27
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Хех.. Понаехавшие мигранты убивают коренных.


....хехать ненадо с чего ты взял только коренных, там коренные остались только воробьи да голуби...ты по ходу там никогда не бывал? я вот на медне был на таком бызаре так там народу откуда только нет.....отовсюду......украинцев много нынче стало везде....
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17320
Автомобиль въехал в группу людей на рождественской ярмарке в Германии
Отправлено: 23.12.24 - 15:07
#28
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
родом из Шанхая2022:
мух....лично для тебя обьясняю,там у них в европе германии беженцы кто приплыл по морю океЯну или другими наземными путями добрались и попросили убежища и живут в специально двухэтажных контейнерах и получают социальную помощь т.е. живут на налоги бюргеров .....а вот maxsaf прибыл в страну официально не прося убежища

Мы этого не знаем
Официально он в Канаду прибыл или как беженец из страшного Казахстана)
Он же ноет везде что его тут принижали по языковому признаку
Может он и в Канаде наныл себе статус беженца
Цитата:
родом из Шанхая2022:
живёт в квартире за которую сам оплачивает и сам себя обеспечивает,седя в оффисе работая и платит налоги а

Мы этого тоже не знаем
Оплачивает ли он налоги и работает или на пособиях сидит Цитата:
родом из Шанхая2022:
эти налоги идут на содержание африканцев,арабов и прочих .....

Тоесть не на беженцев а именно по нац признаку? Африканцев и арабов
А что беженцев из Украины и России нет? Цитата:
родом из Шанхая2022:
.я так понимаю ты предлагаешь лучше быть рабом наримановки или орт стоять на морозе жаре и торговать трусами и лЮком....в

Я предлагаю не выпендриваться новоприбывшим в другие страны тем что они по недоразумению белые кичясь что они не эти там арабы и остальные

Вы для запада такие же арабы и африканцы только белые
Понаеховшие
Одни живут на пособиях другие работу забирают у местных
Для местных вы все одинаковым цветом
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42664
Автомобиль въехал в группу людей на рождественской ярмарке в Германии
Отправлено: 23.12.24 - 15:22
#29
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
родом из Шанхая2022:
коренные остались только воробьи да голуби...ты по ходу там никогда не бывал?

Ты вот собираешь там клубнику и значит знаешь убитого этого пацана, который не коренной?



Ну ка ответь, кто он, араб или украинец, но он не коренной по твоему?
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 110, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 109
Зарегистрированные пользователи: Gljuk

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS