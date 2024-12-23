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«Елки зажжем, обновки запланируем» — аким Костаная отреагировал на претензии горожан
«Елки зажжем, обновки запланируем» — аким Костаная отреагировал на претензии горожан
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