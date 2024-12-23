Отправлено: - 15:16

родом из Шанхая2022:

красавчик чтобы не произошло в нашем королевстве у акима во всём виноваты не добросовестные подрядчики.

Цитата:Да заездил аким уже эту пластинкуЕсли по первой казалось справедливыми его замечания о подрядчиках то теперь они начинают злитьПлановый отдел почему объект не был сдан в срок?Машин не былоЛесаПодрядчики сплоховалиСубподрядчикиА вы что делали?А мы ждали сидели, козла забивали,курилиВот и у нас такНаграмодили планов а следить за реализацией не умеют либо не хотятЯ тоже так работать могуРаздал задачи и сижу жду с моря погодыСделают не сделают, ну я не виноват жеА зачем тогда ты нужен?