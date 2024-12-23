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≡ Продажу кредитов коллекторам разрешат в Казахстане - названы сроки
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50786
Продажу кредитов коллекторам разрешат в Казахстане - названы сроки
Отправлено: 23.12.24 - 14:57
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В ведомстве сообщили, что с 1 мая 2026 года продажа кредитов коллекторам будет разрешена по истечении 24 месяцев с момента возникновения просрочки и при условии проведения процедур урегулирования проблемной задолженности.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7303
Re: Продажу кредитов коллекторам разрешат в Казахстане - названы...
Отправлено: 23.12.24 - 14:57
#1
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Надо полагать,коллекторы придуманы банкирами,где не справляются сами, где надо перешагуть от уведомления к реальным действиям,а именно здесь все средства хороши: угрозы, шантаж,до ночных кошмаров с применением боевиков. Как говорил Остап - мы еще посмотрим,чья возьмет!
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