Re: Продажу кредитов коллекторам разрешат в Казахстане - названы...

Отправлено: - 14:57

Надо полагать,коллекторы придуманы банкирами,где не справляются сами, где надо перешагуть от уведомления к реальным действиям,а именно здесь все средства хороши: угрозы, шантаж,до ночных кошмаров с применением боевиков. Как говорил Остап - мы еще посмотрим,чья возьмет!