Отправлено: - 15:07

родом из Шанхая2022:

мух....лично для тебя обьясняю,там у них в европе германии беженцы кто приплыл по морю океЯну или другими наземными путями добрались и попросили убежища и живут в специально двухэтажных контейнерах и получают социальную помощь т.е. живут на налоги бюргеров .....а вот maxsaf прибыл в страну официально не прося убежища

родом из Шанхая2022:

живёт в квартире за которую сам оплачивает и сам себя обеспечивает,седя в оффисе работая и платит налоги а

родом из Шанхая2022:

эти налоги идут на содержание африканцев,арабов и прочих .....

родом из Шанхая2022:

.я так понимаю ты предлагаешь лучше быть рабом наримановки или орт стоять на морозе жаре и торговать трусами и лЮком....в

Цитата:Мы этого не знаемОфициально он в Канаду прибыл или как беженец из страшного Казахстана)Он же ноет везде что его тут принижали по языковому признакуМожет он и в Канаде наныл себе статус беженцаЦитата:Мы этого тоже не знаемОплачивает ли он налоги и работает или на пособиях сидит Цитата:Тоесть не на беженцев а именно по нац признаку? Африканцев и арабовА что беженцев из Украины и России нет? Цитата:Я предлагаю не выпендриваться новоприбывшим в другие страны тем что они по недоразумению белые кичясь что они не эти там арабы и остальныеВы для запада такие же арабы и африканцы только белыеПонаеховшиеОдни живут на пособиях другие работу забирают у местныхДля местных вы все одинаковым цветом