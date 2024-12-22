Автомобиль въехал в группу людей на рождественской ярмарке в Германии
Отправлено: 22.12.24 - 16:22
На рождественской ярмарке в городе Магдебурге в федеральной земле Саксония-Анхальт в пятницу, 20 декабря, автомобиль въехал в толпу людей. Водитель задержан. По последним данным погибли пять человек, более 200 получили ранения. Почти 40 из них - тяжело. Читать новость
maxsaf: Между вами и Россией вообще гос. граница, хотя раньше не было. Вы по какому признаку отделились?
Что за глупый вопрос и при чём здесь расовая сегрегация? Мы от России не отделялись, просто по факту того ,что были в составе СССР! А он развалился! Странно я думал Вы застали этот момент, судя по Вашей злобе на наших чиновников.
Vit: Это России судя по новостям нужно мигрантам проводить тесты,
Виталий, а судя по каким новостям? Официальным? А вот как быть с многочисленными роликами в Ютубе, где сами россияне сожалеют об уезде трудолюбивых мигрантов? Террористов там было не так много, а мигрантов миллионы и многие поняли сейчас,как без них плохо.
saba: Что за глупый вопрос и при чём здесь расовая сегрегация? Мы от России не отделялись, просто по факту того ,что были в составе СССР! А он развалился! Странно я думал Вы застали этот момент, судя по Вашей злобе на наших чиновников.
Хаха, а какой тогда признак мешает обратно объединиться?)) чем люди с одной стороны забора отличаются от людей с другой стороны забора?
maxsaf: Хаха, а какой тогда признак мешает обратно объединиться?))
Такие вещи незя тут обсуждать. Сразу начнут кричать, сепары, ждуны. Местные лжепатриоты ночями не спят, не кушают,всё ищат сепаров. Если на улице увидел культурного человека который любит всем говорить здрасти, рахмет. Вы не сможете ему сделать комплимент, например Вы вежливый человек. Сразу заклюют)
maxsaf: чем люди с одной стороны забора отличаются от людей с другой стороны забора?
Макс вы же жили в то время ещё на Родине, когда МЫ с вами стали ВДРУГ независимыми- зачем спрашиваете про какой то признак?? Признак - это три президента которые побухав и постреляв медведей и лосей в пуще, утром с бодуна решили жить отдельно- вот и вся причина, хотя ВЕСЬ народ НЕ ХОТЕЛ жить раздельно.
И мы НИЧЕМ не отличаемся ни от русских, ни от украинцев, ни от кыргызов и прочих других советских людей, ну может только разрезом глаз, смуглостью кожи и кривизной ног.
Цитата:
Тимур Гафуров: Мировые новости, которые мы считаем важными для наших читателей, будем публиковать да.
Вы как наша власть: - которые считают ВАЖНЫМ для народа, провести исследования о влиянии перевода часовых стрелок на самочувствие, ОСЛЕ их непосредственного перевода.
abaika95: Тебя зачем завезли? Для раб силы для местных канадцев Не вякай на остальных пришедших А то взяли моду Заехал и остальных не пускает Ты араб и африканец для них Так что не перебарщивай
.....ты Абайка имеешь высшее образование а не можешь отделить котлеты от мух....лично для тебя обьясняю,там у них в европе германии беженцы кто приплыл по морю океЯну или другими наземными путями добрались и попросили убежища и живут в специально двухэтажных контейнерах и получают социальную помощь т.е. живут на налоги бюргеров .....а вот maxsaf прибыл в страну официально не прося убежища живёт в квартире за которую сам оплачивает и сам себя обеспечивает,седя в оффисе работая и платит налоги а эти налоги идут на содержание африканцев,арабов и прочих .....
abaika95: Ты для него дешёвая раб сила из центральной Азии
......я так понимаю ты предлагаешь лучше быть рабом наримановки или орт стоять на морозе жаре и торговать трусами и лЮком....в своё время наши знания и руки нашим правителям стали ненужны,так всё нажитое мы применяем где это востребовано за достойную и вовремяоплачиваемую зарплату......клубнику собираю, мне вовремя оплачивает мой работадатель......ты вот с высшим образованием ты работаешь по своей специальности?.....в сущности все мы знаем как вы своё высшее образование получали тогда да и сегодня.....
....хехать ненадо с чего ты взял только коренных, там коренные остались только воробьи да голуби...ты по ходу там никогда не бывал? я вот на медне был на таком бызаре так там народу откуда только нет.....отовсюду......украинцев много нынче стало везде....
родом из Шанхая2022: мух....лично для тебя обьясняю,там у них в европе германии беженцы кто приплыл по морю океЯну или другими наземными путями добрались и попросили убежища и живут в специально двухэтажных контейнерах и получают социальную помощь т.е. живут на налоги бюргеров .....а вот maxsaf прибыл в страну официально не прося убежища
Мы этого не знаем Официально он в Канаду прибыл или как беженец из страшного Казахстана) Он же ноет везде что его тут принижали по языковому признаку Может он и в Канаде наныл себе статус беженца Цитата:
родом из Шанхая2022: живёт в квартире за которую сам оплачивает и сам себя обеспечивает,седя в оффисе работая и платит налоги а
Мы этого тоже не знаем Оплачивает ли он налоги и работает или на пособиях сидит Цитата:
родом из Шанхая2022: эти налоги идут на содержание африканцев,арабов и прочих .....
Тоесть не на беженцев а именно по нац признаку? Африканцев и арабов А что беженцев из Украины и России нет? Цитата:
родом из Шанхая2022: .я так понимаю ты предлагаешь лучше быть рабом наримановки или орт стоять на морозе жаре и торговать трусами и лЮком....в
Я предлагаю не выпендриваться новоприбывшим в другие страны тем что они по недоразумению белые кичясь что они не эти там арабы и остальные
Вы для запада такие же арабы и африканцы только белые Понаеховшие Одни живут на пособиях другие работу забирают у местных Для местных вы все одинаковым цветом
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