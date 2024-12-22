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≡ Утка в лучшем ее проявлении. Филе этой птицы - очень достойный соперник популярного куриного
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50782
Утка в лучшем ее проявлении. Филе этой птицы - очень достойный соперник популярного куриного
Отправлено: 22.12.24 - 19:03
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Продавец утиных филе на ярмарке признался, что ящик сего продукта у него разобрали меньше чем за полчаса. Последние семь штук стали моими. Я мясо этой птицы люблю, так что приготовила себе на ужин парочку прямо в день покупки.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10156
Re: Утка в лучшем ее проявлении. Филе этой птицы - очень...
Отправлено: 22.12.24 - 19:03
#1
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Цитата:
Продавец утиных филе на ярмарке признался, что ящик сего продукта у него разобрали меньше чем за полчаса.

Источник:

Там всего то 10 кг в ящике.

Цитата:
Последние семь штук стали моими.

Источник:

Если не хватит,можете в любом магазине купить.


Цитата:
Но я обожаю зажаренную до хруста утиную кожу, посему готовила филешки целиком.

Источник:

Спасибо за рецепт и рекламму утиного филе.
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simkst
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
239
Утка в лучшем ее проявлении. Филе этой птицы - очень достойный соперник популярного куриного
Отправлено: 22.12.24 - 20:17
#2
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я обожаю зажаренную до хруста утиную кожу,

Источник:

Зажаренная до хруста утиная кожа - пример процесса гликации, происходящего в пище.

Гликация - химическая реакция между сахарами и белками, в результате которой образуются новые соединения, называемые конечными продуктами гликирования (AGEs). Эти процессы происходят как в нашем организме, так и в пище при приготовлении.

Гликация может придать пище привлекательный внешний вид и вкус.

НО важно помнить, что чрезмерное употребление продуктов, подвергнутых сильной термической обработке и богатых сахарами, может негативно сказаться на здоровье.

Продукты гликирования могут быть одним из факторов старения и развития или осложнения многих дегенеративных заболеваний, таких как диабет, атеросклероз, хроническая болезнь почек и болезнь Альцгеймера.

Погуглите



[Исправлено: simkst, 22.12.2024 - 21:37]
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4949
Re: Утка в лучшем ее проявлении. Филе этой птицы - очень...
Отправлено: 23.12.24 - 11:22
#3
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Цитата:
simkst:
НО важно помнить, что чрезмерное употребление продуктов, подвергнутых сильной термической обработке и богатых сахарами, может негативно сказаться на здоровье.

исходя из подобных рассуждений - лучше вообще ничего не употреблять!!! в каждом продукте (его обработке) есть нечто "вредное". А утка - она вкусненькая штука!И поджаренная корочка - вкусняшка.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6200
Утка в лучшем ее проявлении. Филе этой птицы - очень достойный соперник популярного куриного
Отправлено: 23.12.24 - 11:50
#4
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На мой взгляд, у каждого человека обмен веществ разный, у здоровых молодых людей обмен веществ лучше. Кому за 50+ лучше ограничить жареную еду, а ещё лучше вообще отказаться, конечно сложно.

Ниже по ссылке в заметке отмечают, что если вы ещё не верите во вред всего жареного, значит, вы не знакомы с понятием AGE-индекса.

Этот термин обозначает количество вредных для организма веществ, образующихся в процессе термической обработки пищи. Синтезируются они не только при приготовлении пищи, но и в организме при её переваривании. То, что образуется внутри нас, из организма выводится нашей защитной системой, а вот полученное извне остаётся и накапливается в тканях и системах, постепенно их разрушая.

Негативному влиянию AGE-индекса первыми подвергаются сосуды. Атеросклероз, сахарный диабет, болезнь Альцгеймера, гипертония, болезни почек,– вот почему жареное вредно. Ведь самый высокий AGE-индекс имеют продукты, жаренные при высокой температуре, то есть именно те, которые и соблазняют вас своей аппетитной поджаристой корочкой.

Подробнее здесь:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7088
Re: Утка в лучшем ее проявлении. Филе этой птицы - очень...
Отправлено: 23.12.24 - 11:51
#5
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Цитата:
simkst:

Цитата:
Алиса:


Это же не каждый день: - захотелось сильно или праздник какой.
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simkst
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
239
Утка в лучшем ее проявлении. Филе этой птицы - очень достойный соперник популярного куриного
Отправлено: 23.12.24 - 12:48
#6
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Цитата:
Алиса:
А утка - она вкусненькая штука!И поджаренная корочка - вкусняшка.


Вы рассматриваете питание исключительно с точки зрения вкусовых предпочтений, НО пища должна не только приносить удовольствие, но быть безопасной и обеспечивать организм необходимыми питательными веществами.

Ведь есть более здоровые способы приготовления пищи, типа запекание, тушение или приготовление на пару.


"Тушим, запекаем – здоровье сохраняем!" )))

Гиппократ: "Пусть пища будет твоим лекарством, а лекарство — твоей пищей."




Ну и врачи говорят . что глюкоза в крови недостаточно информативна
Важен ГЛИКИРОВАННЫЙ гемоглобин

[Исправлено: simkst, 23.12.2024 - 13:55]

[Исправлено: simkst, 23.12.2024 - 14:00]
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