Отправлено: - 23:03

Kairat stayer:

Раньше вы пугали, мол ядерный апокалипсис в Европе будет, ничего не будет.

Цитата:Очень удобное утверждение, с ним вы либо правы, либо все равно никто не узнает, что вы неправы, не с кем будет спорить.