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Автомобиль въехал в группу людей на рождественской ярмарке в Германии
Автомобиль въехал в группу людей на рождественской ярмарке в Германии
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50782
Автомобиль въехал в группу людей на рождественской ярмарке в Германии
Отправлено: 22.12.24 - 16:22
На рождественской ярмарке в городе Магдебурге в федеральной земле Саксония-Анхальт в пятницу, 20 декабря, автомобиль въехал в толпу людей. Водитель задержан. По последним данным погибли пять человек, более 200 получили ранения. Почти 40 из них - тяжело.
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Автомобиль въехал в группу людей на рождественской ярмарке в Германии
Отправлено: 23.12.24 - 08:41
Цитата:
maxsaf:Да у вас в Канаде вроде всё нормально с этим. Это России судя по новостям нужно мигрантам проводить тесты, анализы, и тд.
Автомобиль въехал в группу людей на рождественской ярмарке в Германии
Отправлено: 23.12.24 - 09:17
Цитата:
Ща обожди, Абайка список террактов приготовит, по годам, чтобы показать, насколько тут плохо и опасно
Vit:
Да у вас в Канаде вроде всё нормально с этим.
Да у вас в Канаде вроде всё нормально с этим.
Ща обожди, Абайка список террактов приготовит, по годам, чтобы показать, насколько тут плохо и опасно
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6418
Автомобиль въехал в группу людей на рождественской ярмарке в Германии
Отправлено: 23.12.24 - 09:30
Цитата:
Что за глупый вопрос и при чём здесь расовая сегрегация? Мы от России не отделялись, просто по факту того ,что были в составе СССР! А он развалился! Странно я думал Вы застали этот момент, судя по Вашей злобе на наших чиновников.
maxsaf:
Между вами и Россией вообще гос. граница, хотя раньше не было. Вы по какому признаку отделились?
Между вами и Россией вообще гос. граница, хотя раньше не было. Вы по какому признаку отделились?
Что за глупый вопрос и при чём здесь расовая сегрегация? Мы от России не отделялись, просто по факту того ,что были в составе СССР! А он развалился! Странно я думал Вы застали этот момент, судя по Вашей злобе на наших чиновников.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6418
Автомобиль въехал в группу людей на рождественской ярмарке в Германии
Отправлено: 23.12.24 - 09:34
Цитата:
Виталий, а судя по каким новостям? Официальным? А вот как быть с многочисленными роликами в Ютубе, где сами россияне сожалеют об уезде трудолюбивых мигрантов? Террористов там было не так много, а мигрантов миллионы и многие поняли сейчас,как без них плохо.
Vit:
Это России судя по новостям нужно мигрантам проводить тесты,
Это России судя по новостям нужно мигрантам проводить тесты,
Виталий, а судя по каким новостям? Официальным? А вот как быть с многочисленными роликами в Ютубе, где сами россияне сожалеют об уезде трудолюбивых мигрантов? Террористов там было не так много, а мигрантов миллионы и многие поняли сейчас,как без них плохо.
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2447
Автомобиль въехал в группу людей на рождественской ярмарке в Германии
Отправлено: 23.12.24 - 10:08
Цитата:
Мировые новости, которые мы считаем важными для наших читателей, будем публиковать да.
bgb:
А НГ теперь будет на постоянной основе выкладывать подобные новости из-за рубежа?
А НГ теперь будет на постоянной основе выкладывать подобные новости из-за рубежа?
Мировые новости, которые мы считаем важными для наших читателей, будем публиковать да.
Автомобиль въехал в группу людей на рождественской ярмарке в Германии
Отправлено: 23.12.24 - 11:14
Цитата:
Хаха, а какой тогда признак мешает обратно объединиться?)) чем люди с одной стороны забора отличаются от людей с другой стороны забора?
saba:
Что за глупый вопрос и при чём здесь расовая сегрегация? Мы от России не отделялись, просто по факту того ,что были в составе СССР! А он развалился! Странно я думал Вы застали этот момент, судя по Вашей злобе на наших чиновников.
Что за глупый вопрос и при чём здесь расовая сегрегация? Мы от России не отделялись, просто по факту того ,что были в составе СССР! А он развалился! Странно я думал Вы застали этот момент, судя по Вашей злобе на наших чиновников.
Хаха, а какой тогда признак мешает обратно объединиться?)) чем люди с одной стороны забора отличаются от людей с другой стороны забора?
Автомобиль въехал в группу людей на рождественской ярмарке в Германии
Отправлено: 23.12.24 - 11:36
Цитата:
[Исправлено: Vit, 23.12.2024 - 11:38]
maxsaf: Хаха, а какой тогда признак мешает обратно объединиться?))Такие вещи незя тут обсуждать. Сразу начнут кричать, сепары, ждуны. Местные лжепатриоты ночями не спят, не кушают,всё ищат сепаров. Если на улице увидел культурного человека который любит всем говорить здрасти, рахмет. Вы не сможете ему сделать комплимент, например Вы вежливый человек. Сразу заклюют)
[Исправлено: Vit, 23.12.2024 - 11:38]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17317
Re: Автомобиль въехал в группу людей на рождественской ярмарке в...
Отправлено: 23.12.24 - 11:49
Цитата:
У вас министр обороны в Канаде сикх был
С 76 года проживает в Канаде
Ты для него дешёвая раб сила из центральной Азии
Хоть и сидишь в офисе
Все сходится
maxsaf:
Но почему то я в офисе сижу, а кто-то физически ски вкалывает за меня. Что-то не сходится.
Но почему то я в офисе сижу, а кто-то физически ски вкалывает за меня. Что-то не сходится.
У вас министр обороны в Канаде сикх был
С 76 года проживает в Канаде
Ты для него дешёвая раб сила из центральной Азии
Хоть и сидишь в офисе
Все сходится
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7088
Re: Автомобиль въехал в группу людей на рождественской ярмарке в...
Отправлено: 23.12.24 - 12:16
Цитата:
Цитата:
Макс вы же жили в то время ещё на Родине, когда МЫ с вами стали ВДРУГ независимыми- зачем спрашиваете про какой то признак??
Признак - это три президента которые побухав и постреляв медведей и лосей в пуще, утром с бодуна решили жить отдельно- вот и вся причина, хотя ВЕСЬ народ НЕ ХОТЕЛ жить раздельно.
И мы НИЧЕМ не отличаемся ни от русских, ни от украинцев, ни от кыргызов и прочих других советских людей, ну может только разрезом глаз, смуглостью кожи и кривизной ног.
Цитата:
Вы как наша власть: - которые считают ВАЖНЫМ для народа, провести исследования о влиянии перевода часовых стрелок на самочувствие, ОСЛЕ их непосредственного перевода.
saba:
Вы по какому признаку отделились?
Вы по какому признаку отделились?
Цитата:
maxsaf:
чем люди с одной стороны забора отличаются от людей с другой стороны забора?
чем люди с одной стороны забора отличаются от людей с другой стороны забора?
Макс вы же жили в то время ещё на Родине, когда МЫ с вами стали ВДРУГ независимыми- зачем спрашиваете про какой то признак??
Признак - это три президента которые побухав и постреляв медведей и лосей в пуще, утром с бодуна решили жить отдельно- вот и вся причина, хотя ВЕСЬ народ НЕ ХОТЕЛ жить раздельно.
И мы НИЧЕМ не отличаемся ни от русских, ни от украинцев, ни от кыргызов и прочих других советских людей, ну может только разрезом глаз, смуглостью кожи и кривизной ног.
Цитата:
Тимур Гафуров:
Мировые новости, которые мы считаем важными для наших читателей, будем публиковать да.
Мировые новости, которые мы считаем важными для наших читателей, будем публиковать да.
Вы как наша власть: - которые считают ВАЖНЫМ для народа, провести исследования о влиянии перевода часовых стрелок на самочувствие, ОСЛЕ их непосредственного перевода.
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