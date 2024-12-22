saba: Всё пропало! Демография вообще рухнет вниз, если снега для пенисов не хватает! Что будет, что будет!
На мой взгляд у великих россиян большие проблемы с демографией и им не до шуток. Одними смешными фигурами их не решить, настоящая крутая движуха нужна. Виталий грозился им помочь, вроде не преуспел пока, хочет со временем переехать, вот тогда наверное и подсобит. Утрируя и метафорически говоря, от ранее поуехавщих особого толка нет, в баклуши бьют и пока на печах просто лежать, без движухи. Старение населения продолжается, а бабы мало рожают, мужики частично на СВО и.т.д.
Вчера смотрел видео на канале у Павла Иванова, ниже по ссылке. Так, там светлый человек - ребёнок Победы (Кто родился в период с 1945 по 1953 годы) врач, академик Александр Алексеевич Редько разъяснил, что если средний суммарный коэффициент рождаемости ниже 2,11 детишек на семью, тогда нация необратимо вымирает.
Со слов А.А.Редько в период Российской Империи суммарный коэффициент рождаемости (СКР) был равен 3,8 детишек. В период правления Сталиным СКР был равен 2,8 детишек, ежегодный прирост населения составлял 3 миллиона человек. В настоящее время СКР равен 1,34 детишек, при среднем 2,11 детишек, как выше отмечено. При этом точных данных о убыли населения нет, как и о действительной продолжительности жизни граждан.
Vit: Такие вещи незя тут обсуждать. Сразу начнут кричать
Вит, Саба там что-то за расовую сегрегацию говорил в Америке, хотя тут уже черные даже президентами могут быть при желании. Но чтобы в Казахстане президентом стал не казах - я такое не могу даже представить. Саба, как это называется, а?
maxsaf: Но чтобы в Казахстане президентом стал не казах - я такое не могу даже представить.
Почему вы так утверждаете ??? Вы же вроде - как бы знаток нашей Конституции, по крайней мере по языкам: - так вот Президентом может стать ЛЮБОЙ гражданин РК (вне своей расовой и национальной принадлежности) который соответствует ряду ЗАКОННЫХ требовании. Если вы этим требованиям соответствуете - ради Бога, вперёд.
Чёрные- это корректно?? - вроде афроамериканцы- по вашим меркам, не так разве ?? Если нашим братьям с Кавказа скажешь- чёрный - сразу обиды пошли.
Цитата:
maxsaf: я далеко не дешёвая раб сила,
Ну может так - низкооплачиваемая рабочая сила из числа неблагополучной социальной среды вновь прибывших имигрантов из центрально-азиатских республик ( не знаю правильно это или нет - не знаю ваших мигранских законов)
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