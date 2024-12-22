Утка в лучшем ее проявлении. Филе этой птицы - очень достойный соперник популярного куриного
Отправлено: 22.12.24 - 19:03
Продавец утиных филе на ярмарке признался, что ящик сего продукта у него разобрали меньше чем за полчаса. Последние семь штук стали моими. Я мясо этой птицы люблю, так что приготовила себе на ужин парочку прямо в день покупки. Читать новость
Зажаренная до хруста утиная кожа - пример процесса гликации, происходящего в пище.
Гликация - химическая реакция между сахарами и белками, в результате которой образуются новые соединения, называемые конечными продуктами гликирования (AGEs). Эти процессы происходят как в нашем организме, так и в пище при приготовлении.
Гликация может придать пище привлекательный внешний вид и вкус.
НО важно помнить, что чрезмерное употребление продуктов, подвергнутых сильной термической обработке и богатых сахарами, может негативно сказаться на здоровье.
Продукты гликирования могут быть одним из факторов старения и развития или осложнения многих дегенеративных заболеваний, таких как диабет, атеросклероз, хроническая болезнь почек и болезнь Альцгеймера.
На мой взгляд, у каждого человека обмен веществ разный, у здоровых молодых людей обмен веществ лучше. Кому за 50+ лучше ограничить жареную еду, а ещё лучше вообще отказаться, конечно сложно.
Ниже по ссылке в заметке отмечают, что если вы ещё не верите во вред всего жареного, значит, вы не знакомы с понятием AGE-индекса.
Этот термин обозначает количество вредных для организма веществ, образующихся в процессе термической обработки пищи. Синтезируются они не только при приготовлении пищи, но и в организме при её переваривании. То, что образуется внутри нас, из организма выводится нашей защитной системой, а вот полученное извне остаётся и накапливается в тканях и системах, постепенно их разрушая.
Негативному влиянию AGE-индекса первыми подвергаются сосуды. Атеросклероз, сахарный диабет, болезнь Альцгеймера, гипертония, болезни почек,– вот почему жареное вредно. Ведь самый высокий AGE-индекс имеют продукты, жаренные при высокой температуре, то есть именно те, которые и соблазняют вас своей аппетитной поджаристой корочкой.
Алиса: А утка - она вкусненькая штука!И поджаренная корочка - вкусняшка.
Вы рассматриваете питание исключительно с точки зрения вкусовых предпочтений, НО пища должна не только приносить удовольствие, но быть безопасной и обеспечивать организм необходимыми питательными веществами.
Ведь есть более здоровые способы приготовления пищи, типа запекание, тушение или приготовление на пару.
"Тушим, запекаем – здоровье сохраняем!" )))
Гиппократ: "Пусть пища будет твоим лекарством, а лекарство — твоей пищей."
Ну и врачи говорят . что глюкоза в крови недостаточно информативна Важен ГЛИКИРОВАННЫЙ гемоглобин
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