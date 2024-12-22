Отправлено: - 11:50

На мой взгляд, у каждого человека обмен веществ разный, у здоровых молодых людей обмен веществ лучше. Кому за 50+ лучше ограничить жареную еду, а ещё лучше вообще отказаться, конечно сложно.Ниже по ссылке в заметке отмечают, что если вы ещё не верите во вред всего жареного, значит, вы не знакомы с понятием AGE-индекса.Этот термин обозначает количество вредных для организма веществ, образующихся в процессе термической обработки пищи. Синтезируются они не только при приготовлении пищи, но и в организме при её переваривании. То, что образуется внутри нас, из организма выводится нашей защитной системой, а вот полученное извне остаётся и накапливается в тканях и системах, постепенно их разрушая.Негативному влиянию AGE-индекса первыми подвергаются сосуды. Атеросклероз, сахарный диабет, болезнь Альцгеймера, гипертония, болезни почек,– вот почему жареное вредно. Ведь самый высокий AGE-индекс имеют продукты, жаренные при высокой температуре, то есть именно те, которые и соблазняют вас своей аппетитной поджаристой корочкой.Подробнее здесь: