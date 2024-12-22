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Автомобиль въехал в группу людей на рождественской ярмарке в Германии
Автомобиль въехал в группу людей на рождественской ярмарке в Германии
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