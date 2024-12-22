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≡ Автомобиль въехал в группу людей на рождественской ярмарке в Германии
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50782
Автомобиль въехал в группу людей на рождественской ярмарке в Германии
Отправлено: 22.12.24 - 16:22
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На рождественской ярмарке в городе Магдебурге в федеральной земле Саксония-Анхальт в пятницу, 20 декабря, автомобиль въехал в толпу людей. Водитель задержан. По последним данным погибли пять человек, более 200 получили ранения. Почти 40 из них - тяжело.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15846
Автомобиль въехал в группу людей на рождественской ярмарке в Германии
Отправлено: 23.12.24 - 08:41
#15
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Цитата:
maxsaf:
Да у вас в Канаде вроде всё нормально с этим. Это России судя по новостям нужно мигрантам проводить тесты, анализы, и тд.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25694
Автомобиль въехал в группу людей на рождественской ярмарке в Германии
Отправлено: 23.12.24 - 09:17
#16
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Цитата:
Vit:
Да у вас в Канаде вроде всё нормально с этим.

Ща обожди, Абайка список террактов приготовит, по годам, чтобы показать, насколько тут плохо и опасно
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6418
Автомобиль въехал в группу людей на рождественской ярмарке в Германии
Отправлено: 23.12.24 - 09:30
#17
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Цитата:
maxsaf:
Между вами и Россией вообще гос. граница, хотя раньше не было. Вы по какому признаку отделились?

Что за глупый вопрос и при чём здесь расовая сегрегация? Мы от России не отделялись, просто по факту того ,что были в составе СССР! А он развалился! Странно я думал Вы застали этот момент, судя по Вашей злобе на наших чиновников.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6418
Автомобиль въехал в группу людей на рождественской ярмарке в Германии
Отправлено: 23.12.24 - 09:34
#18
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Цитата:
Vit:
Это России судя по новостям нужно мигрантам проводить тесты,

Виталий, а судя по каким новостям? Официальным? А вот как быть с многочисленными роликами в Ютубе, где сами россияне сожалеют об уезде трудолюбивых мигрантов? Террористов там было не так много, а мигрантов миллионы и многие поняли сейчас,как без них плохо.
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2447
Автомобиль въехал в группу людей на рождественской ярмарке в Германии
Отправлено: 23.12.24 - 10:08
#19
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Цитата:
bgb:
А НГ теперь будет на постоянной основе выкладывать подобные новости из-за рубежа?

Мировые новости, которые мы считаем важными для наших читателей, будем публиковать да.
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