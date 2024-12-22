Отправлено: - 16:56

родом из Шанхая2022:

Злоумышленник Талеб А. - 50-летний врач из Саудовской Аравии, отошедший от ислама и проживающий в Германии с 2006 года - задержан, суд выдал ордер на его арест.

Цитата:...спецслужбы Саудовской Аравии неоднократно направляли сообщения спецслужбам Германии о приверженности Талеба А.к радикальным религиозным течениям. Все сообщения были проигнорированны поскольку расценивались как дезинформация направленная на дискредитацию указанного гражданина, который, по данным германских спецслужб, принимал активное участие в помощи беженцам из Саудовской Аравии на территории Германии.Там же можно увидеть отрывок интервью с указанным гражданином датированный 2019-м годом.