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≡ Автомобиль въехал в группу людей на рождественской ярмарке в Германии
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50782
Автомобиль въехал в группу людей на рождественской ярмарке в Германии
Отправлено: 22.12.24 - 16:22
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На рождественской ярмарке в городе Магдебурге в федеральной земле Саксония-Анхальт в пятницу, 20 декабря, автомобиль въехал в толпу людей. Водитель задержан. По последним данным погибли пять человек, более 200 получили ранения. Почти 40 из них - тяжело.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1769
Re: Автомобиль въехал в группу людей на рождественской ярмарке в...
Отправлено: 22.12.24 - 16:22
#1
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.........в результате нападения на посетителей рождественского базара в Магдебурге погибли пять человек, в том числе 9-летний мальчик, более 200 человек ранены. Злоумышленник Талеб А. - 50-летний врач из Саудовской Аравии, отошедший от ислама и проживающий в Германии с 2006 года - задержан, суд выдал ордер на его арест.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7084
Re: Автомобиль въехал в группу людей на рождественской ярмарке в...
Отправлено: 22.12.24 - 16:34
#2
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Когда у нас подобное происходит( не дай Бог, конечно), наши первые лица государства приезжают и выражают соболезнования, что то я не припоминаю подобного ??
Или наши боятся встречаться с населением, и в том числе из-за незнания или ПЛОХОГО владения казахским языком.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1134
Автомобиль въехал в группу людей на рождественской ярмарке в Германии
Отправлено: 22.12.24 - 16:56
#3
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
Злоумышленник Талеб А. - 50-летний врач из Саудовской Аравии, отошедший от ислама и проживающий в Германии с 2006 года - задержан, суд выдал ордер на его арест.

...спецслужбы Саудовской Аравии неоднократно направляли сообщения спецслужбам Германии о приверженности Талеба А.к радикальным религиозным течениям. Все сообщения были проигнорированны поскольку расценивались как дезинформация направленная на дискредитацию указанного гражданина, который, по данным германских спецслужб, принимал активное участие в помощи беженцам из Саудовской Аравии на территории Германии.
bbc.com
Там же можно увидеть отрывок интервью с указанным гражданином датированный 2019-м годом.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
561
Re: Автомобиль въехал в группу людей на рождественской ярмарке в...
Отправлено: 22.12.24 - 22:16
#4
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Какой бы не был мотив, данное преступление нельзя признать неумышленным! Естественно, пожизненное или смертную казнь в исключительных случаях, врач заработал наверняка!
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4594
Re: Автомобиль въехал в группу людей на рождественской ярмарке в...
Отправлено: 22.12.24 - 23:11
#5
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А НГ теперь будет на постоянной основе выкладывать подобные новости из-за рубежа?
Типа: У нас еще ничо, а смотрите, чо у них творится!!!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25691
Re: Автомобиль въехал в группу людей на рождественской ярмарке в...
Отправлено: 22.12.24 - 23:26
#6
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Номерной, вылезай, твоя тема. Оторвись на минуточку от поедания халяльных ушек. Кричи, что ты обычно в таких случаях кричишь.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25691
Re: Автомобиль въехал в группу людей на рождественской ярмарке в...
Отправлено: 22.12.24 - 23:29
#7
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Немцы требуют от руководства страны защиту и адекватный ответ. Маск поддерживает публично альтернативу для Германии. Они проведут реформы, и всех по домом отправят, на историческую родину. Оставшихся неблагонадежных - под колпак, чтобы сами сбежали.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25691
Re: Автомобиль въехал в группу людей на рождественской ярмарке в...
Отправлено: 22.12.24 - 23:37
#8
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В Канаде с ноября полки завалены рождественскими украшениями, отовсюду играет рождественская музыка, весь декабрь больше ничего не существует, даже мультикультурализм исчезает на месяц. Я думаю, что в Германии примерно то же самое, за месяц у неподготовленного к такому беспрецедентному перекосу кукуха поедет запросто. Нравится так жить - без проблем, празднуйте, но тогда зачем туда миллионы неуравновешенных завозить?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17316
Re: Автомобиль въехал в группу людей на рождественской ярмарке в...
Отправлено: 23.12.24 - 01:52
#9
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Ирония судьбы в том что там араб оказался который критиковал исламизацию страны с правых позиций и состоял в партии альтернатива для Германии тоесть правая партия


Дураки


Теперь их убийство Кеннеди якобы убийцей одиночкой
Убийство второго Кеннеди
Убийство Кинга и Малькольма Икса становятся ещё подозрительнее
Левая и либеральная идеология ниче не отличается от тоталитарной
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17316
Re: Автомобиль въехал в группу людей на рождественской ярмарке в...
Отправлено: 23.12.24 - 01:54
#10
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Цитата:
maxsaf:
но тогда зачем туда миллионы неуравновешенных завозить?

Тебя зачем завезли? Для раб силы для местных канадцев
Не вякай на остальных пришедших
А то взяли моду
Заехал и остальных не пускает
Ты араб и африканец для них
Так что не перебарщивай
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25691
Автомобиль въехал в группу людей на рождественской ярмарке в Германии
Отправлено: 23.12.24 - 04:35
#11
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Цитата:
abaika95:
Тебя зачем завезли? Для раб силы для местных канадцев

Но почему то я в офисе сижу, а кто-то физически ски вкалывает за меня. Что-то не сходится.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6416
Автомобиль въехал в группу людей на рождественской ярмарке в Германии
Отправлено: 23.12.24 - 06:46
#12
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Цитата:
maxsaf:
Что-то не сходится.

С юридической точки зрения и Вы и они одинаковы, иммигранты. Разница происходит по уровню образования и адаптации. Если кто-то из этих неуравновешенных вдруг "уравновесится" и получит какое-нибудь образование или хотя бы профессию то вас будет вообще не отличить, будь он хоть араб, африканец или латинос. Только по цвету кожи, а расовая сегрегация в Канаде преследуется по закону.
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