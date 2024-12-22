Автомобиль въехал в группу людей на рождественской ярмарке в Германии
Отправлено: 22.12.24 - 16:22
На рождественской ярмарке в городе Магдебурге в федеральной земле Саксония-Анхальт в пятницу, 20 декабря, автомобиль въехал в толпу людей. Водитель задержан. По последним данным погибли пять человек, более 200 получили ранения. Почти 40 из них - тяжело. Читать новость
.........в результате нападения на посетителей рождественского базара в Магдебурге погибли пять человек, в том числе 9-летний мальчик, более 200 человек ранены. Злоумышленник Талеб А. - 50-летний врач из Саудовской Аравии, отошедший от ислама и проживающий в Германии с 2006 года - задержан, суд выдал ордер на его арест.
Когда у нас подобное происходит( не дай Бог, конечно), наши первые лица государства приезжают и выражают соболезнования, что то я не припоминаю подобного ?? Или наши боятся встречаться с населением, и в том числе из-за незнания или ПЛОХОГО владения казахским языком.
родом из Шанхая2022: Злоумышленник Талеб А. - 50-летний врач из Саудовской Аравии, отошедший от ислама и проживающий в Германии с 2006 года - задержан, суд выдал ордер на его арест.
...спецслужбы Саудовской Аравии неоднократно направляли сообщения спецслужбам Германии о приверженности Талеба А.к радикальным религиозным течениям. Все сообщения были проигнорированны поскольку расценивались как дезинформация направленная на дискредитацию указанного гражданина, который, по данным германских спецслужб, принимал активное участие в помощи беженцам из Саудовской Аравии на территории Германии. bbc.com Там же можно увидеть отрывок интервью с указанным гражданином датированный 2019-м годом.
Немцы требуют от руководства страны защиту и адекватный ответ. Маск поддерживает публично альтернативу для Германии. Они проведут реформы, и всех по домом отправят, на историческую родину. Оставшихся неблагонадежных - под колпак, чтобы сами сбежали.
В Канаде с ноября полки завалены рождественскими украшениями, отовсюду играет рождественская музыка, весь декабрь больше ничего не существует, даже мультикультурализм исчезает на месяц. Я думаю, что в Германии примерно то же самое, за месяц у неподготовленного к такому беспрецедентному перекосу кукуха поедет запросто. Нравится так жить - без проблем, празднуйте, но тогда зачем туда миллионы неуравновешенных завозить?
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