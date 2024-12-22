Отправлено: - 22:10

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И водителей автобусов били и продавцов , что под каждую профессию законы писать? Есть же статья за нанесения телесных повреждений человеку

Цитата:Правильно мыслите и самое главное логично и обоснованно, и никто не будет вносить изменения в Уголовный Кодекс для того, чтобы усилить наказание за причинение вреда медикам, поскольку уже есть статья за причинение телесных повреждений по степени тяжести! Поэтому к лицам нанесшим телесные повреждения будет применено наказание в зависимости от степени тяжести, причиненных потерпевшему. Сейчас медицина Казахстана плавно перешла от оказания медицинской помощи к оказанию медицинских услуг, что и следовало ожидать с момента создания Фонда социального медицинского страхования. Поэтому медики, особенно в скорой помощи просто обязаны больше других медиков уметь профессионально оказывать медицинские услуги, и если нет средств и возможности оказать своевременную услугу, то везти прямо в приемный покой субъекта здравоохранения, где обязательно находятся дежурные врачи! Кроме того, наверное, скоро скорая помощь будет оказываться не только из бюджетных средств по ГОБМП, но из денежных средств по ОСМС.