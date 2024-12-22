Отправлено: - 20:17

https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=54555

[Исправлено: simkst, 22.12.2024 - 21:37]

Зажаренная до хруста утиная кожа - пример процесса гликации, происходящего в пище.Гликация - химическая реакция между сахарами и белками, в результате которой образуются новые соединения, называемые конечными продуктами гликирования (AGEs). Эти процессы происходят как в нашем организме, так и в пище при приготовлении.Гликация может придать пище привлекательный внешний вид и вкус.НО важно помнить, что чрезмерное употребление продуктов, подвергнутых сильной термической обработке и богатых сахарами, может негативно сказаться на здоровье.Продукты гликирования могут быть одним из факторов старения и развития или осложнения многих дегенеративных заболеваний, таких как диабет, атеросклероз, хроническая болезнь почек и болезнь Альцгеймера.Погуглите