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≡ Утка в лучшем ее проявлении. Филе этой птицы - очень достойный соперник популярного куриного
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50782
Утка в лучшем ее проявлении. Филе этой птицы - очень достойный соперник популярного куриного
Отправлено: 22.12.24 - 19:03
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Продавец утиных филе на ярмарке признался, что ящик сего продукта у него разобрали меньше чем за полчаса. Последние семь штук стали моими. Я мясо этой птицы люблю, так что приготовила себе на ужин парочку прямо в день покупки.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10156
Re: Утка в лучшем ее проявлении. Филе этой птицы - очень...
Отправлено: 22.12.24 - 19:03
#1
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Цитата:
Продавец утиных филе на ярмарке признался, что ящик сего продукта у него разобрали меньше чем за полчаса.

Источник:

Там всего то 10 кг в ящике.

Цитата:
Последние семь штук стали моими.

Источник:

Если не хватит,можете в любом магазине купить.


Цитата:
Но я обожаю зажаренную до хруста утиную кожу, посему готовила филешки целиком.

Источник:

Спасибо за рецепт и рекламму утиного филе.
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simkst
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
238
Утка в лучшем ее проявлении. Филе этой птицы - очень достойный соперник популярного куриного
Отправлено: 22.12.24 - 20:17
#2
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я обожаю зажаренную до хруста утиную кожу,

Источник:

Зажаренная до хруста утиная кожа - пример процесса гликации, происходящего в пище.

Гликация - химическая реакция между сахарами и белками, в результате которой образуются новые соединения, называемые конечными продуктами гликирования (AGEs). Эти процессы происходят как в нашем организме, так и в пище при приготовлении.

Гликация может придать пище привлекательный внешний вид и вкус.

НО важно помнить, что чрезмерное употребление продуктов, подвергнутых сильной термической обработке и богатых сахарами, может негативно сказаться на здоровье.

Продукты гликирования могут быть одним из факторов старения и развития или осложнения многих дегенеративных заболеваний, таких как диабет, атеросклероз, хроническая болезнь почек и болезнь Альцгеймера.

Погуглите



[Исправлено: simkst, 22.12.2024 - 21:37]
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