НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Министр здравоохранения отреагировала на избиение фельдшера в Костанае
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50782
Министр здравоохранения отреагировала на избиение фельдшера в Костанае
Отправлено: 22.12.24 - 18:20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- С 2019 по 2023 год в Казахстане при исполнении служебных обязанностей пострадали 158 медицинских работников. Из них, в 2022 году - 46, в 2023 году - 80, а в 2024 году - зафиксировано девять случаев нападений, - отметила Акмарал АЛЬНАЗАРОВА.
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7302
Re: Министр здравоохранения отреагировала на избиение фельдшера...
Отправлено: 22.12.24 - 18:20
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
. Ей наносили побои руками и ногами. Второй фельдшер и водитель пытались разнять женщин. Это удалось сделать только соседу

Самая боевая передовая куда посылают совсем молоденьких девченок,это же опасная работа как у полции,им ранняя пенсия полагается
Профайл Посетить вебсайт
7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
162
Министр здравоохранения отреагировала на избиение фельдшера в Костанае
Отправлено: 22.12.24 - 18:37
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Люди , чья работа связана с оказание услуг и взаимодействием с другими людьми, а медицина как недавно оказалось тоже оказывается услуги только медицинские все рискуют на какой то негатив. И водителей автобусов били и продавцов , что под каждую профессию законы писать? Есть же статья за нанесения телесных повреждений человеку
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 107, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 106
Зарегистрированные пользователи: saba

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS