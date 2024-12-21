Отправлено: - 18:08

ACROS:

на следующего Премьера- нынешний какой то не от мира сего: - и глаза

Цитата:А что он сделал выдающегося? Не будет ли новый премьер такой же как настоящий или ещё хуже? Я не помню фамилию министра цифровизации или как там правильно называется, его ещё много хаяли, но его работу я реально почувствовал! Многие вещи из за которых я раньше стоял в очереди в ЦОНе я теперь решаю в своем смартфоне! Конечно есть к нему вопросы какие то и наверное не зря его за что то ругали, но его работу видно! А все эти министры остальные... Такое впечатление, что они есть, что их нет работа будет идти по нормативам, которые были когда то утверждены, теми кто ещё не боялся Антикора, а теперь всё... Болото!