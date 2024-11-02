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Страница 101 из 101«1...99100101
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Куратор темы: Маркс
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6195
Форумная эклектика
Отправлено: 02.11.24 - 11:46
#1501
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6195
Форумная эклектика
Отправлено: 03.11.24 - 10:36
#1502
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Привет, хеллоу, нихао, бонжур, гутен морген, доброго ранку, шалом, аньон хасейо, ассалаумагалейкум, всем желаю мира, пусть радостью наполнится этот осенний день, сказочники просыпайтесь поскорей, сразу всем станет веселей!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6195
Форумная эклектика
Отправлено: 03.11.24 - 10:44
#1503
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6195
Форумная эклектика
Отправлено: 05.11.24 - 18:41
#1504
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6195
Форумная эклектика
Отправлено: 06.11.24 - 14:39
#1505
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6195
Форумная эклектика
Отправлено: 09.11.24 - 15:12
#1506
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Друзья, всем желаю мира, добра, позитива, хорошего дня и прекрасного настроения!

saba: В Ютубе попалось нечаянно, опрос населения в городе Шахты Ростовской области, Глас народа называется, блогер квадроберов в городе искал и попутно про проблемы спрашивал. Прямая речь:"Самая главная проблема это деградация населения, народ деградирует, а виновата в этом Америка, я так считаю!".Занавес.

Карачун: Хороший выбор. Во-первых безопасно, во-вторых полностью снимает всю ответственность.Вообще америка замечательная страна и ей нужно бы быть благодарными только за то что на нее можно списать всю свою тупорылость, лень и безволие. :lol:

Kairat stayer: Да уж, у великих россиян, во всех бедах виноваты проклятые Америка и Запад, как у наших сказочников на форуме, но конечно, не в коем случае, не они сами. Проще сказать, что виновен кто-то другой во всех наших бедах.

Глава Сбербанка РФ Герман Греф лет десять тому назад, отмечал что людям нельзя позволять быть образованными, потому, что ими будет сложно управлять и манипулировать.

Подробнее здесь:

Сказочники - погружены в свой мир фантазии и волшебства, поэтому ими легко управлять и манипулировать!



[Исправлено: Kairat stayer, 09.11.2024 - 16:14]

[Исправлено: Kairat stayer, 09.11.2024 - 16:16]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6195
Форумная эклектика
Отправлено: 13.11.24 - 16:03
#1507
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6195
Форумная эклектика
Отправлено: 14.11.24 - 15:44
#1508
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6195
Форумная эклектика
Отправлено: 20.11.24 - 09:53
#1509
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6195
Форумная эклектика
Отправлено: 23.11.24 - 09:21
#1510
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Привет, хеллоу, нихао, бонжур, гутен морген, доброго ранку, шалом, аньон хасейо, ассалаумагалейкум, всем желаю мира, радости, добра, прекрасного дня и хорошего настроения!

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6195
Форумная эклектика
Отправлено: 08.12.24 - 08:42
#1511
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6195
Форумная эклектика
Отправлено: 13.12.24 - 12:08
#1512
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6195
Форумная эклектика
Отправлено: 22.12.24 - 17:08
#1513
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