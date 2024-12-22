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≡ Автомобиль въехал в группу людей на рождественской ярмарке в Германии
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50780
Автомобиль въехал в группу людей на рождественской ярмарке в Германии
Отправлено: 22.12.24 - 16:22
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На рождественской ярмарке в городе Магдебурге в федеральной земле Саксония-Анхальт в пятницу, 20 декабря, автомобиль въехал в толпу людей. Водитель задержан. По последним данным погибли пять человек, более 200 получили ранения. Почти 40 из них - тяжело.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1769
Re: Автомобиль въехал в группу людей на рождественской ярмарке в...
Отправлено: 22.12.24 - 16:22
#1
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.........в результате нападения на посетителей рождественского базара в Магдебурге погибли пять человек, в том числе 9-летний мальчик, более 200 человек ранены. Злоумышленник Талеб А. - 50-летний врач из Саудовской Аравии, отошедший от ислама и проживающий в Германии с 2006 года - задержан, суд выдал ордер на его арест.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7084
Re: Автомобиль въехал в группу людей на рождественской ярмарке в...
Отправлено: 22.12.24 - 16:34
#2
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Когда у нас подобное происходит( не дай Бог, конечно), наши первые лица государства приезжают и выражают соболезнования, что то я не припоминаю подобного ??
Или наши боятся встречаться с населением, и в том числе из-за незнания или ПЛОХОГО владения казахским языком.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1133
Автомобиль въехал в группу людей на рождественской ярмарке в Германии
Отправлено: 22.12.24 - 16:56
#3
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
Злоумышленник Талеб А. - 50-летний врач из Саудовской Аравии, отошедший от ислама и проживающий в Германии с 2006 года - задержан, суд выдал ордер на его арест.

...спецслужбы Саудовской Аравии неоднократно направляли сообщения спецслужбам Германии о приверженности Талеба А.к радикальным религиозным течениям. Все сообщения были проигнорированны поскольку расценивались как дезинформация направленная на дискредитацию указанного гражданина, который, по данным германских спецслужб, принимал активное участие в помощи беженцам из Саудовской Аравии на территории Германии.
bbc.com
Там же можно увидеть отрывок интервью с указанным гражданином датированный 2019-м годом.
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