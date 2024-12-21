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≡ Токаев назначил нового министра национальной экономики
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50780
Токаев назначил нового министра национальной экономики
Отправлено: 21.12.24 - 15:21
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Им стал Серик Жумангарин. С февраля 2024 года он также является заместителем премьер-министра РК. Жумангарин сменил на посту министра национальной экономики Нурлана Байбазарова, которого Токаев освободил от должности сегодня, 21 декабря.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
558
Re: Токаев назначил нового министра национальной экономики
Отправлено: 21.12.24 - 15:21
#1
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Хорошо, если это не перемена мест слагаемых! Тут работать надо, а не мечтать о проектах!
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1890
Re: Токаев назначил нового министра национальной экономики
Отправлено: 21.12.24 - 18:29
#2
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"А вы, друзья, как ни садитесь..."
...
Из сетей на эту тему:
"Что сказать, вот если бы я проиграл на Чемпонате области по грэпплингу, то посылать меня на Чемпионат Казахстана не то, что нелогично, а глупо. Потому что я не справляюсь в своей области, а меня на Республику отправили. А у них это норма, ощущение что живём в психушке, чем дурнее, тем лучше. Жумангарин был Министром торговли, где наша торговля? А его отправили на повышение, теперь на плечах этого неудачника, вся экономика. Каждый раз делая одно и тоже и ждать другой результат может только душевнобольной."
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simkst
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
236
Токаев назначил нового министра национальной экономики
Отправлено: 21.12.24 - 19:22
#3
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Ранее президент Касым-Жомарт Токаев своим указом освободил от должности вице-премьера, министра национальной экономики Нурлана Байбазаров, который находился на этом посту со второго февраля.

Президент РК поручал правительству добиться ежегодного роста ВВП в 6%, чтобы добиться удвоения казахстанской экономики к 2029 году, в котором истекают президентские полномочия Токаева.

Однако по итогам января-ноября рост казахстанской экономики составил всего 4,4%.



[Исправлено: simkst, 21.12.2024 - 20:22]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42659
Re: Токаев назначил нового министра национальной экономики
Отправлено: 21.12.24 - 19:31
#4
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Хорошо месят Это, без добавок и других ингредиентов, самое натуральное, все постоянно в мире наших чиновников, как в самые застойные советские года..
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simkst
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
236
Токаев назначил нового министра национальной экономики
Отправлено: 21.12.24 - 19:41
#5
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Серик Жумангарин Многопрофильный специалист:

1. Обладает знаниями в различных областях, включая энергетику, экономику и управление. Это свидетельствует о широком кругозоре и способности адаптироваться к различным задачам.

2. Опыт работы на высоких государственных должностях: Занимал ключевые позиции в правительстве Казахстана, что говорит о высоком уровне доверия со стороны руководства страны.

3. Фокус на экономическом развитии: Его деятельность была связана с ключевыми отраслями экономики, такими как энергетика и торговля, что свидетельствует о его заинтересованности в развитии национальной экономики.

4. Способность к адаптации: Успешно работал в различных областях и на разных должностях, демонстрируя гибкость и способность к адаптации к меняющимся условиям.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7084
Re: Токаев назначил нового министра национальной экономики
Отправлено: 21.12.24 - 21:32
#6
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Цитата:
111:
, все постоянно в


Постоянство- конечно хорошая вещь, но не тут наверное: - дефицит бюджета- власть всё больше берёт взаймы, вон у япошек берут на покрытие ТЕКУЩИХ затрат; НацФонд- уменьшается; кабальные СРП - не пересматривают; тенге -обесценивается; наполняемость бюджета слабая; диверсификации экономики -НЕТ; сырьевая зависимость.- все эти нерешенные проблемы должны вынудить Правительство подать в отставку.
Есть же в стране - другие и по другому мыслящие кадры. Токаеву - дан ИСТОРИЧЕСКИЙ шанс резко и круто поменять ВСЁ, почему он им не воспользуется - не понимаю.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6412
Токаев назначил нового министра национальной экономики
Отправлено: 21.12.24 - 21:49
#7
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Цитата:
simkst:
Серик Жумангарин Многопрофильный

Кругооборот чиновников в государстве! Я не понимаю, за какие заслуги их снимают и за какие заслуги их снова ставят!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7084
Re: Токаев назначил нового министра национальной экономики
Отправлено: 21.12.24 - 21:53
#8
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Цитата:
saba:
за какие заслуги их снимают и за какие заслуги их снова ставят!


Очевидно и потому что Токаев - не реформатор, и для себя он определил- тихо и спокойно доработать до 2029 года. Нынешние ресурсы страны и государства это позволяют.
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simkst
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
236
Токаев назначил нового министра национальной экономики
Отправлено: 21.12.24 - 21:58
#9
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Цитата:
saba:
Я не понимаю, за какие заслуги их снимают и за какие заслуги их снова ставят

Цитата:
simkst:

Президент РК поручал правительству добиться ежегодного роста ВВП в 6%, чтобы добиться удвоения казахстанской экономики к 2029 году, в котором истекают президентские полномочия Токаева. Однако по итогам января-ноября рост казахстанской экономики составил всего 4,4%.





[Исправлено: simkst, 21.12.2024 - 22:59]
Профайл
simkst
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
236
Токаев назначил нового министра национальной экономики
Отправлено: 21.12.24 - 22:21
#10
Комментарий удален модератором.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6412
Токаев назначил нового министра национальной экономики
Отправлено: 21.12.24 - 22:46
#11
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Цитата:
simkst:

Ну да! А чего бывший министр один виноват в том, что экономика не растет так, как хотелось бы президенту? Почему не весь кабинет вместе с вице-премьером не отправить в отставку? Отчего такая цифра 6 процентов? Почему не 10?
Я конечно не у Вас спрашиваю, так мысли вслух. Если министр провинился и его сняли, скажите в чем его вина и в чем преимущество нового старого кадра, что он сможет добить недостающие 1,6 процента?
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simkst
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
236
Токаев назначил нового министра национальной экономики
Отправлено: 21.12.24 - 22:54
#12
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Цитата:
saba:
Отчего такая цифра 6 процентов? Почему не 10?


Цитата:
simkst:
Президент РК поручал правительству добиться ежегодного роста ВВП в 6%, чтобы добиться удвоения казахстанской экономики к 2029 году,
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7084
Re: Токаев назначил нового министра национальной экономики
Отправлено: 22.12.24 - 16:45
#13
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Цитата:
saba:
преимущество нового старого кадра,


Очевидно его готовят на следующего Премьера- нынешний какой то не от мира сего: - и глаза вытаращенные и взгляд-наивно-детский, и ведёт себя как выпускник школы перепутавший дверь.
В общем:- и не производственник и не обтесанный жизнью.
И работу Правительства - ЗАВАЛИЛ.
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