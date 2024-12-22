maxsaf: Украинцы считали так же. Результат вы знаете.
Украина была и буде! (Украина была и будет!). Планы Скептика дойти до польской границы рушатся, особого движняка скорее всего не будет, будем далее наблюдать.
Отмечают, что команда избранного президента США Дональда Трампа заявила европейским чиновникам, что его администрация намерена продолжать военную помощь Украине, в то же время добиваясь завершения конфликта. Продолжение поставок вооружений Киеву после якобы возможного прекращения огня может обеспечить так называемый мир с позиции силы. Другие источники отмечают, что Д.Трамп намерен потребовать от членов НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. На данный момент только 23 из 32 членов НАТО тратят на военные нужды как минимум 2% своего ВВП, увеличение этих расходов до 5% означало бы более чем их удвоение.
Друзья, всем желаю мира, позитива, вдохновения, движняка, творите добрые дела!
Цитата:
Kairat stayer: Украина была и буде! (Украина была и будет!). Планы Скептика дойти до польской границы рушатся, особого движняка скорее всего не будет, будем далее наблюдать...
Не перестаёт нас удивлять, наш забавный и движняковый сосед. Наш сосед - всегда в движении, раньше из навоза строил он малые формы с вдохновением (Улан-Уде).
Затем из снега он лепил, что-то смешное, не скрывая (Екатеринбурге), а теперь он рушит и поджигает банкоматы. Вот такой у нас сосед - забавный, шаловливый и всегда в движении, до сих пор не перестает удивлять нас его вдохновение.
Что это с Вами? Что подвигло вновь вытащить на форум Ваши же прошлогодние и позапрошлогодние "новости" про кролика из навоза и пенисы из снега, как массовый маразм россиян? Более свежих признаков маразма не нашли? А с Вашей ментальностью всё в порядке?
таноми52: Более свежих признаков маразма не нашли? А с Вашей ментальностью всё в порядке?
Цитата:
maxsaf: Самолюбование
Всё в порядке, про движуху говорил в своем прямом эфире В.Путин, с его слов нужна движуха. На мой взгляд движуха - означает создание благоприятных условий для жизни народа, какую-то активизацию осуществить, с целью подбодрить и мобилизовать общество и.т.д.
maxsaf: Ага, я так же костер тушу, дровами. Прям кучу дров наваливаю поверх, чтобы потухло полностью
Раньше вы пугали, мол ядерный апокалипсис в Европе будет, ничего не будет. Не будем торопить события и гнать лошадей, подождём до 20 января 2025 года, тогда и поговорим. С Д.Трампом шутить никому не нужно, точно Кузькину мать может показать, никому мало не будет!
таноми52: Что подвигло вновь вытащить на форум Ваши же прошлогодние и позапрошлогодние "новости" про кролика из навоза и пенисы из снега, как массовый маразм россиян?
В этом году архитектор не лепил малые формы, выше по ссылке отмечает, что приболел и навоза мало. А смешные формы, в текущем году уже лепили опять после снегопада, скорее всего в настоящее время снега нема или недостаточно для лепки.
Kairat stayer: Всё в порядке, про движуху говорил в своем прямом эфире В.Путин, с его слов нужна движуха. На мой взгляд движуха - означает создание благоприятных условий для жизни народа, какую-то активизацию осуществить, с целью подбодрить и мобилизовать общество и.т.д.
"Нам скучно. Застой. Хочется "движухи". Как только начинается "движуха" - все свистит у виска. И секунды, и пули. К сожалению, сейчас пули. Так нам страшно. Ужас. Но не ужас-ужас", - отметил Владимир Путин во время прямого эфира, где он подводит итоги.
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