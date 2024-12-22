Отправлено: - 10:26

Kairat stayer:

Украина была и буде! (Украина была и будет!). Планы Скептика дойти до польской границы рушатся, особого движняка скорее всего не будет, будем далее наблюдать...

[Исправлено: Kairat stayer, 22.12.2024 - 11:27]

[Исправлено: Kairat stayer, 22.12.2024 - 11:28]

Друзья, всем желаю мира, позитива, вдохновения, движняка, творите добрые дела!Цитата:Не перестаёт нас удивлять,наш забавный и движняковый сосед.Наш сосед - всегда в движении,раньше из навоза строил он малые формы с вдохновением (Улан-Уде).Затем из снега он лепил, что-то смешное, не скрывая (Екатеринбурге),а теперь он рушит и поджигает банкоматы.Вот такой у нас сосед - забавный, шаловливый и всегда в движении,до сих пор не перестает удивлять нас его вдохновение.