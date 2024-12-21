Отправлено: - 22:42

saba:

Ага , кто там всегда во всём виноват? Нападут США вместе с коллективным Западом и заставят переписать все ценники в Казахстане на русский язык!

Цитата:На латинице продублировать заставят, вместо русского, а вы этого даже не заметите, будете думать что сами так решили