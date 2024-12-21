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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.12.24 - 22:31
Цитата:
Не из-за ценников, а из-за условных "желтоксановцев", которые ненавидят все русское, и требуют эти самые ценники. Вы лично станете требовать от меня лично ценники на казахском?
saba:
Ещё никто не сбегал из страны из за ценников!
Ещё никто не сбегал из страны из за ценников!
Не из-за ценников, а из-за условных "желтоксановцев", которые ненавидят все русское, и требуют эти самые ценники. Вы лично станете требовать от меня лично ценники на казахском?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.12.24 - 22:32
Цитата:
Ага , кто там всегда во всём виноват? Нападут США вместе с коллективным Западом и заставят переписать все ценники в Казахстане на русский язык!
maxsaf:
Всяко может случиться.
Всяко может случиться.
Ага , кто там всегда во всём виноват? Нападут США вместе с коллективным Западом и заставят переписать все ценники в Казахстане на русский язык!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.12.24 - 22:37
Цитата:
Если это установлено Законом моей страны, то да!А про условных желтоксановцев, это Вы повторяет риторику российских пропагандистов которые рассказали российскому народу, что в Украине живут одни нацисты и поэтому не грех на них напасть!
maxsaf:
Вы лично станете требовать от меня лично ценники на казахском?
Вы лично станете требовать от меня лично ценники на казахском?
Если это установлено Законом моей страны, то да!А про условных желтоксановцев, это Вы повторяет риторику российских пропагандистов которые рассказали российскому народу, что в Украине живут одни нацисты и поэтому не грех на них напасть!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.12.24 - 22:42
Цитата:
На латинице продублировать заставят, вместо русского, а вы этого даже не заметите, будете думать что сами так решили
saba:
Ага , кто там всегда во всём виноват? Нападут США вместе с коллективным Западом и заставят переписать все ценники в Казахстане на русский язык!
Ага , кто там всегда во всём виноват? Нападут США вместе с коллективным Западом и заставят переписать все ценники в Казахстане на русский язык!
На латинице продублировать заставят, вместо русского, а вы этого даже не заметите, будете думать что сами так решили
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.12.24 - 22:44
Цитата:
Ну тогда начните с Марика. Конституция вашей страны обязывает его знать гос язык. А вы тут мне про лень рассказываете. Тьфу.
saba:
Если это установлено Законом моей страны, то да
Если это установлено Законом моей страны, то да
Ну тогда начните с Марика. Конституция вашей страны обязывает его знать гос язык. А вы тут мне про лень рассказываете. Тьфу.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.12.24 - 22:46
Цитата:
Да, законом установлено. Но вам это от меня зачем, вы разучились по русски читать?
saba:
Если это установлено Законом моей страны, то да!
Если это установлено Законом моей страны, то да!
Да, законом установлено. Но вам это от меня зачем, вы разучились по русски читать?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.12.24 - 23:01
Цитата:
Цитата:
Вот из за таких как вы я и уехал. Можете себе в заслуги записать и детям рассказывать.
maxsaf:
из-за условных "желтоксановцев", которые ненавидят все русское, и требуют эти самые ценники. Вы лично станете требовать от меня лично ценники на казахском?
из-за условных "желтоксановцев", которые ненавидят все русское, и требуют эти самые ценники. Вы лично станете требовать от меня лично ценники на казахском?
Цитата:
saba:
Если это установлено Законом моей страны, то да!
Если это установлено Законом моей страны, то да!
Вот из за таких как вы я и уехал. Можете себе в заслуги записать и детям рассказывать.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.12.24 - 23:05
Цитата:
Цитата:
А нет, не можете, вы же Марику ниче не предъявляете, хотя законом установлено. Лень - классная отмазка и уважительная причина. Детям расскажете, что требовали казахский со всех, кроме тех кому лень. С ленивых вы ниче не требуете тьфу ещё раз
[Исправлено: maxsaf, 22.12.2024 - 00:08]
saba:
Цитата:
maxsaf:
Можете себе в заслуги записать и детям рассказывать.
Можете себе в заслуги записать и детям рассказывать.
А нет, не можете, вы же Марику ниче не предъявляете, хотя законом установлено. Лень - классная отмазка и уважительная причина. Детям расскажете, что требовали казахский со всех, кроме тех кому лень. С ленивых вы ниче не требуете тьфу ещё раз
[Исправлено: maxsaf, 22.12.2024 - 00:08]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.12.24 - 06:55
Цитата:
Как это было в советских плакатах? " И пусть злобно раздувают щёки капиталисты с далёкого Запада, мы пойдем своим путём!"
maxsaf:
Как это было в советских плакатах? " И пусть злобно раздувают щёки капиталисты с далёкого Запада, мы пойдем своим путём!"
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.12.24 - 07:42
Цитата:
Все свами ясно, товарищ Саба. Буду иметь ввиду, что дискуссии с вами - занятие пустое.
saba:
Как это было в советских плакатах? " И пусть злобно раздувают щёки капиталисты с далёкого Запада, мы пойдем своим путём!"
Как это было в советских плакатах? " И пусть злобно раздувают щёки капиталисты с далёкого Запада, мы пойдем своим путём!"
Все свами ясно, товарищ Саба. Буду иметь ввиду, что дискуссии с вами - занятие пустое.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.12.24 - 08:11
Цитата:
А у Вас не дискуссия в прямом смысле слова, у Вас обвинения!
maxsaf:
дискуссии с вами - занятие
дискуссии с вами - занятие
А у Вас не дискуссия в прямом смысле слова, у Вас обвинения!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.12.24 - 08:38
Цитата:
А у вас двойные стандарты. Два ипэшника, и там и там нарушения, к одному претензий нет, другой автоматом виновен.
saba:
А у Вас не дискуссия в прямом смысле слова, у Вас обвинения!
А у Вас не дискуссия в прямом смысле слова, у Вас обвинения!
А у вас двойные стандарты. Два ипэшника, и там и там нарушения, к одному претензий нет, другой автоматом виновен.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.12.24 - 09:08
Сегодня мой маленький праздник! После этого дня, свет потихоньку начнет прибавляться и от этого на душе становится теплее! Всех тоже с этим поздравляю! Мы люди- животные все таки дневные! Да здравствует витамин Д! Ура!!!
(Полноправные пользователи)
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Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.12.24 - 09:25
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