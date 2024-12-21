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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 25 из 25«1...232425
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25684
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.12.24 - 22:31
#361
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Цитата:
saba:
Ещё никто не сбегал из страны из за ценников!

Не из-за ценников, а из-за условных "желтоксановцев", которые ненавидят все русское, и требуют эти самые ценники. Вы лично станете требовать от меня лично ценники на казахском?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6412
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.12.24 - 22:32
#362
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Цитата:
maxsaf:
Всяко может случиться.

Ага , кто там всегда во всём виноват? Нападут США вместе с коллективным Западом и заставят переписать все ценники в Казахстане на русский язык!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6412
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.12.24 - 22:37
#363
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Цитата:
maxsaf:
Вы лично станете требовать от меня лично ценники на казахском?

Если это установлено Законом моей страны, то да!А про условных желтоксановцев, это Вы повторяет риторику российских пропагандистов которые рассказали российскому народу, что в Украине живут одни нацисты и поэтому не грех на них напасть!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25684
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.12.24 - 22:42
#364
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Цитата:
saba:
Ага , кто там всегда во всём виноват? Нападут США вместе с коллективным Западом и заставят переписать все ценники в Казахстане на русский язык!

На латинице продублировать заставят, вместо русского, а вы этого даже не заметите, будете думать что сами так решили :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25684
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.12.24 - 22:44
#365
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Цитата:
saba:
Если это установлено Законом моей страны, то да

Ну тогда начните с Марика. Конституция вашей страны обязывает его знать гос язык. А вы тут мне про лень рассказываете. Тьфу.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25684
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.12.24 - 22:46
#366
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Цитата:
saba:
Если это установлено Законом моей страны, то да!

Да, законом установлено. Но вам это от меня зачем, вы разучились по русски читать?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25684
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.12.24 - 23:01
#367
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Цитата:
maxsaf:
из-за условных "желтоксановцев", которые ненавидят все русское, и требуют эти самые ценники. Вы лично станете требовать от меня лично ценники на казахском?

Цитата:
saba:
Если это установлено Законом моей страны, то да!

Вот из за таких как вы я и уехал. Можете себе в заслуги записать и детям рассказывать.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25684
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.12.24 - 23:05
#368
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Цитата:
saba:

Цитата:
maxsaf:
Можете себе в заслуги записать и детям рассказывать.

А нет, не можете, вы же Марику ниче не предъявляете, хотя законом установлено. Лень - классная отмазка и уважительная причина. Детям расскажете, что требовали казахский со всех, кроме тех кому лень. С ленивых вы ниче не требуете :lol: тьфу ещё раз 8-)

[Исправлено: maxsaf, 22.12.2024 - 00:08]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6412
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.12.24 - 06:55
#369
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Цитата:
maxsaf:

Как это было в советских плакатах? " И пусть злобно раздувают щёки капиталисты с далёкого Запада, мы пойдем своим путём!"
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25684
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.12.24 - 07:42
#370
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Цитата:
saba:
Как это было в советских плакатах? " И пусть злобно раздувают щёки капиталисты с далёкого Запада, мы пойдем своим путём!"

Все свами ясно, товарищ Саба. Буду иметь ввиду, что дискуссии с вами - занятие пустое.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6412
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.12.24 - 08:11
#371
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Цитата:
maxsaf:
дискуссии с вами - занятие

А у Вас не дискуссия в прямом смысле слова, у Вас обвинения!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25684
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.12.24 - 08:38
#372
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Цитата:
saba:
А у Вас не дискуссия в прямом смысле слова, у Вас обвинения!

А у вас двойные стандарты. Два ипэшника, и там и там нарушения, к одному претензий нет, другой автоматом виновен.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6412
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.12.24 - 09:08
#373
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Сегодня мой маленький праздник! После этого дня, свет потихоньку начнет прибавляться и от этого на душе становится теплее! Всех тоже с этим поздравляю! Мы люди- животные все таки дневные! Да здравствует витамин Д! Ура!!!
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simkst
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
233
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.12.24 - 09:25
#374
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Цитата:
saba:
Да здравствует витамин Д! Ура!!!



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