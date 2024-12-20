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≡ Решение принято - премьер-министр Казахстана о часовом поясе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50778
Решение принято - премьер-министр Казахстана о часовом поясе
Отправлено: 20.12.24 - 09:35
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- Решение было принято на основе очень глубоких научных исследований, которые проводились не только в Казахстане, но и за рубежом. В 2017 году группа американских ученых была удостоена Нобелевской премии за исследование циркадных ритмов человека, - заявил Олжас БЕКТЕНОВ.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6412
Решение принято - премьер-министр Казахстана о часовом поясе
Отправлено: 22.12.24 - 08:24
#15
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Вся дискуссия по этому поводу это нечаянно получившийся, но блестящий пиар ход наших властей! Когда громкий, но малозначительный эпизод в нашей жизни отвлекает внимание населения от других более значимых проблем!
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