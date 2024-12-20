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Решение принято - премьер-министр Казахстана о часовом поясе
Решение принято - премьер-министр Казахстана о часовом поясе
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