Отправлено: - 11:16

Добринцофф:

пробками.Почему этот слуга народа позволяет себе такое?

ACROS:

//Решение было принято на основе очень глубоких научных исследований, которые проводились не только в Казахстане, но и за рубежом.//

Цитата:Потомучто он ПМТам свиты больше чем местных чиновников приехалоОтсюда и перекрытие на долгое времяПрезидент приезжает как то потише как будто Цитата:Пусть не врутРешение было принято после истерики Ведлер с учебником за 6 классНикто там ничего не изучалПриняли и всё потомучто удобно стало