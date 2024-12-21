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В Казахстане введут обязательное декларирование посылок из интернет-магазинов
В Казахстане введут обязательное декларирование посылок из интернет-магазинов
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50778
В Казахстане введут обязательное декларирование посылок из интернет-магазинов
Отправлено: 21.12.24 - 16:16
Министерство национальной экономики разместило на портале «Открытые НПА» проект поправок в Таможенный кодекс Казахстана. Нововведения затрагивают сферу электронной торговли в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
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Re: В Казахстане введут обязательное декларирование посылок из...
Отправлено: 21.12.24 - 16:16
что, хочется мясца откуснуть?
подсказываю:
поворачивайте голову вправо, а правую руку ко рту. Грызите.
также и с левой рукой.
если не наелись, можете с ногами повторить.
подсказываю:
поворачивайте голову вправо, а правую руку ко рту. Грызите.
также и с левой рукой.
если не наелись, можете с ногами повторить.
Re: В Казахстане введут обязательное декларирование посылок из...
Отправлено: 21.12.24 - 16:18
Цитата:
"намерено"
совершенно не понятна связь, кроме как куснуть от пирога
В связи со значительным ростом объема товаров электронной торговли государство намерено ужесточить контроль.
"намерено"
совершенно не понятна связь, кроме как куснуть от пирога
Z
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.24
- Сообщений:
- 191
Re: В Казахстане введут обязательное декларирование посылок из...
Отправлено: 21.12.24 - 18:17
Вот куда вы спешите??? опять примите сырец а не закон! Может хватить изображать бурную деятельность товарищи законотворцы! Опять не тех выбрали. Всё буквально во вред трудящихся. Давайте уже в угоду своим хозяивам введите налог на воздух, декларацию на пользование клазетом, когда уже эта бредятина закончится? когда начнёти продуцировать законы во благо гражданам нашей страны и тех что вас кормят? неужили у нас без потрясений и революций, глобальных, с морем крови ничего нельзя изменить? Придумали в период когда каждая нормальная семья готовится к новому году пропихнуть такой закон! Тут я думаю точно есть заинтересованные люди, и возможно из за буга или лужи, или с ЛУНЫ! Великий беспредел великой степи...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1889
Re: В Казахстане введут обязательное декларирование посылок из...
Отправлено: 21.12.24 - 18:27
Эту бы энергию, да на полезные дела...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 558
В Казахстане введут обязательное декларирование посылок из интернет-магазинов
Отправлено: 21.12.24 - 20:19
Ведь законотворцы из ничего делают проблему! Неужели у них что-то с физиологией или как в пословице встречают по одежке, а провожают по уму! Больше с богатых не дают отщипнуть, так надо население взбудоражить? Представьте что им делать, если они не могут 12-ти миллионному населению обеспечить хотя бы какую-нибудь радость! Например, богатые в стране сложились и вложили для каждого несовершеннолетнего на депозит по 1 миллиону тенге в банк 2-го уровня, и этот вклад будет целевой, только для получения медицинского или технического образования! Так нет, обязательно надо забрать у коммерца, а тот заберет у конечного потребителя! Интересно когда наступит время равноденствия по жизни, а именно когда верхи будут обязаны управлять по-новому, будучи прагматиками и профессионалами, не беря взяток, не расхищая бюджетные деньги? Сейчас только их единицы, по этому у нас нет технарей, промышленности, нет медицинских кадров, нет самой медицины, не говоря о ГОБМП! Есть огромные территории, но мясо, технику, одежду, медицинские изделия, аппаратуру и т.д., нужно заказывать у иностранцев! Доколе так будет? Пора уже наводнить страну технарями во всех сферах, начиная с жилищной, медицинской и тому подобное! Куда ни кинь, везде клин, пора уже клины выбивать клином!
[Исправлено: абике, 21.12.2024 - 21:25]
[Исправлено: абике, 21.12.2024 - 21:25]
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6412
Re: В Казахстане введут обязательное декларирование посылок из...
Отправлено: 21.12.24 - 20:49
Что там говорил товарищ Новосельцев про статистику? Даёшь ради статистики повышение цены на посылки! А то ишь раз баловались, всё хотят подешевле, никак не поймут, что у нас население для государства,а не наоборот! После того как ввели налог на воздух, люди стали меньше дышать, это Возмутительно! Принц-Лимон.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7299
Re: В Казахстане введут обязательное декларирование посылок из...
Отправлено: 22.12.24 - 05:20
Сегодня на трассе на Рудный вешали очередную рамку для видеокамер тем самым перекрыли обе дороги,доблестные полисмены разворачивали весь поток на встречу для обьезда по паралельной дороге через микрорайон,точно такое же творили и со встречным потоком и получась шикарная пробка,дальнобойщики что не смогли развенуться терпеливо ожидали пока повесят эту проклятую рамку. Все для народа стараются,побольше фиксации и штрафы потекут рекой
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1328
Re: В Казахстане введут обязательное декларирование посылок из...
Отправлено: 22.12.24 - 09:33
Почему собственно я,заплативший налоги со своей зарплаты, должен снова платить за купленный товар какой то налог? А потому что больше наши чиновники ничего не умеют, только создавать новые поборы с населения. Цены вырастут однозначно, ну и инфляция подрастет конечно. Предлог выбран самый нелепый,- наладить учёт. Так наладивайте его бесплатно, кто не даёт.
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