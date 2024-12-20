Решение принято - премьер-министр Казахстана о часовом поясе
Отправлено: 20.12.24 - 09:35
- Решение было принято на основе очень глубоких научных исследований, которые проводились не только в Казахстане, но и за рубежом. В 2017 году группа американских ученых была удостоена Нобелевской премии за исследование циркадных ритмов человека, - заявил Олжас БЕКТЕНОВ. Читать новость
Стесняюсь просить: - она( Канада) была, как вы изящно выразились: "..недостаточно прогрессивная..", до вашего переезда или стала "..недостаточно прогрессивная...", в связи с вашим переездом, то есть ИМЕННО после вашего прибытия туда на ПМЖ ?
Если не хотите жить в "..недостаточно прогрессивной.." стране или она вам ПОДНАДОЕЛА, то милости ждём вас ОБРАТНО к нам:- арендуйте железный вагончик на Складской и торгуйте поддержанными компьютерами - уверяю вас, НИКТО и НИКОГДА не предъявит вам претензии по поводу ценников-ярлыков на казахском языке ( сколько бываю на Складской НИКОГДА не видел ценников-ярлыков на казахском, на плохом русском видел, но не казахском - можете у Добринцова спросить).
Вчера из-за этого министра перекрыли Бородина-Лермонтова,разогнали всех с парковки напротив Баян-Сулу,в итоге я потерял час своего рабочего времени,а продавцы которые работают на рынке "Калкан" своих покупаетелей и всё это из за одного человека. Я не пойму в чём проблема проехать на Баян-сулу или другое предприятие не перекрывая весь город и не создавая проблем другим. У нас тут не мегаполис с огромными пробками.Почему этот слуга народа позволяет себе такое?
В 2017 году группа американских ученых была удостоена Нобелевской премии за исследование циркадных ритмов человека
Ну прикольно че!? Типа мы и про нынешний Детройт ничего не знаем, кроме того что он когда-то давно был центром автомобильной промышленности США. И про нобелевскую премию за 2017 год в области медицины и физиологии тоже информацию не найдем. И что получили ее за обнаружение молекулярных механизмов контролирующих циркадные ритмы вообще (причем сначала у насекомых потом у растений и только в двухтысячных стали как-то там пытаться изучать их предметно а не в "общих чертах" у млекопитающих) а не за исследование их у человека тоже видимо "никто проверять не будет".
Всезнающий ГУГЛ отмечает, правда за 2021/2022 годы, скорее всего особые изменения не произошли:
Государственные доходы Канады 413,3 млрд долларов СА (2021/22). Государственные расходы Канады 493,3 млрд долларов СА (2021/22). Понятно, что дефицит, пока субсидируется великим и щедрым соседом. То ли ещё будет .
ACROS: Стесняюсь просить: - она( Канада) была, как вы изящно выразились: "..недостаточно прогрессивная..", до вашего переезда или стала "..недостаточно прогрессивная...", в связи с вашим переездом, то есть ИМЕННО после вашего прибытия туда на ПМЖ ?
Так это вопрос не ко мне, а к казахстанским учёным. Я не знаю, как они прогрессивность меряют, в градусах широты видимо, раз к единому часовому поясу пришли в итоге.
Добринцофф: Почему этот слуга народа позволяет себе такое?
Потому что ХОЗЯИН такой- молчаливый и ПОКОРНЫЙ.
Цитата:
Добринцофф: этого министра
Он ПРЕМЬЕР-министр.
Цитата:
Карачун: Ну прикольно че[/quote
Я поражаюсь НЕУМЕНИЮ нынешних казахских гос.чиновников общаться с народом, даже ПОДГОТОВЛЕНЫМ для таких встреч: - приехал, ПРОЧИТАЛ по бумажке то что есть в материалах СМИ и ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ литературе и это ВСЁ его общение.
abaika95: Решение было принято после истерики Ведлер с
Абиль бъёт себе в грудь: - "..моя, мол, заслуга, я ВОВРЕМЯ переобулся на ходу после ПИНКА в зад, соответствующими инстанциями..."
Только что то: - в ВКО -ни она ни он не хотят ехать и встречаться с местными жителями. Они наверное не будут ИХ встречать ЦВЕТАМИ и ЛЕНТАМИ как премьера.
maxsaf: В США тоже несколько часовых поясов. Тоже недостаточно прогрессивные, по казахстанским меркам
Естественно Давно за прогресс в мире отвечает Китай Там столько поясов? Вот то-то же)Цитата:
ACROS: Потому что ХОЗЯИН такой- молчаливый и ПОКОРНЫЙ.
Чёт вы не ровно дышите к аксакалову смотрю) Натягиваете сову на глобус на ровном месте уже Цитата:
ACROS: Абиль бъёт себе в грудь: - "..моя, мол, заслуга
Абиль препод а не политик Он не понял вовремя что за ветер дует ему в спину Ведлер больше политик чем он,она сразу как запахло жареным спрыгнула и не отсвечивает по этой теме Мол это все ее мальчишка Каримов котрый сейчас не в стране живёт занимался временем А она так Типа мимо проходила Ну ниче мы не забыли же кто главный паровоз перевода) И стране надо знать своих героев)
Цитата:
ACROS: Только что то: - в ВКО -ни она ни он не хотят ехать и встречаться с местными жителями.
Побьют и в ближайший фонтан головками вниз посадят Там народ злой Абилю нет сказать что он действовал в рамках народного решения Он только народное мнение двигал А за народ у нас тут отвечали Каримов,Ведлер и Нурхожаев вот с них и спрашивайте) Нет Абиль не политик
abaika95: Ну ниче мы не забыли же кто главный паровоз перевода)
а разве Ведлер требовала перевести время всему Казахстану?)
Кстати, сейчас же куча роликов, где показывают "правильные" 4 часовых пояса в стране, и комментаторы из различных регионов, соответствующих +4 и +5, соглашаются с авторами роликов, но при этом требуют вернуть время на 2 часа - в +7) странная логика)
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