Токаев назначил нового министра национальной экономики
Отправлено: 21.12.24 - 15:21
Им стал Серик Жумангарин. С февраля 2024 года он также является заместителем премьер-министра РК. Жумангарин сменил на посту министра национальной экономики Нурлана Байбазарова, которого Токаев освободил от должности сегодня, 21 декабря. Читать новость
"А вы, друзья, как ни садитесь..." ... Из сетей на эту тему: "Что сказать, вот если бы я проиграл на Чемпонате области по грэпплингу, то посылать меня на Чемпионат Казахстана не то, что нелогично, а глупо. Потому что я не справляюсь в своей области, а меня на Республику отправили. А у них это норма, ощущение что живём в психушке, чем дурнее, тем лучше. Жумангарин был Министром торговли, где наша торговля? А его отправили на повышение, теперь на плечах этого неудачника, вся экономика. Каждый раз делая одно и тоже и ждать другой результат может только душевнобольной."
1. Обладает знаниями в различных областях, включая энергетику, экономику и управление. Это свидетельствует о широком кругозоре и способности адаптироваться к различным задачам.
2. Опыт работы на высоких государственных должностях: Занимал ключевые позиции в правительстве Казахстана, что говорит о высоком уровне доверия со стороны руководства страны.
3. Фокус на экономическом развитии: Его деятельность была связана с ключевыми отраслями экономики, такими как энергетика и торговля, что свидетельствует о его заинтересованности в развитии национальной экономики.
4. Способность к адаптации: Успешно работал в различных областях и на разных должностях, демонстрируя гибкость и способность к адаптации к меняющимся условиям.
Постоянство- конечно хорошая вещь, но не тут наверное: - дефицит бюджета- власть всё больше берёт взаймы, вон у япошек берут на покрытие ТЕКУЩИХ затрат; НацФонд- уменьшается; кабальные СРП - не пересматривают; тенге -обесценивается; наполняемость бюджета слабая; диверсификации экономики -НЕТ; сырьевая зависимость.- все эти нерешенные проблемы должны вынудить Правительство подать в отставку. Есть же в стране - другие и по другому мыслящие кадры. Токаеву - дан ИСТОРИЧЕСКИЙ шанс резко и круто поменять ВСЁ, почему он им не воспользуется - не понимаю.
saba: Я не понимаю, за какие заслуги их снимают и за какие заслуги их снова ставят
Цитата:
simkst:
Президент РК поручал правительству добиться ежегодного роста ВВП в 6%, чтобы добиться удвоения казахстанской экономики к 2029 году, в котором истекают президентские полномочия Токаева. Однако по итогам января-ноября рост казахстанской экономики составил всего 4,4%.
Ну да! А чего бывший министр один виноват в том, что экономика не растет так, как хотелось бы президенту? Почему не весь кабинет вместе с вице-премьером не отправить в отставку? Отчего такая цифра 6 процентов? Почему не 10? Я конечно не у Вас спрашиваю, так мысли вслух. Если министр провинился и его сняли, скажите в чем его вина и в чем преимущество нового старого кадра, что он сможет добить недостающие 1,6 процента?
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