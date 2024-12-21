Отправлено: - 21:53

saba:

за какие заслуги их снимают и за какие заслуги их снова ставят!

Цитата:Очевидно и потому что Токаев - не реформатор, и для себя он определил- тихо и спокойно доработать до 2029 года. Нынешние ресурсы страны и государства это позволяют.